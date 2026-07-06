Apples iPhone Ultra kan øke prisene på brettbare enheter med nesten 20 %

En ny rapport antyder at prisene på brettbare telefoner kan stige med 18 % i år.

Det skyldes delvis iPhone Ultra, som kan lanseres til en svært høy pris.

Samsung og andre merker kan godt tjene på dette markedsskiftet.

2026 kan bli et av de største årene for brettbare telefoner hittil, ettersom den sammenleggbare iPhone Ultra ser ut til å endelig komme i september. Men selv om det garantert vil begeistre alle som har ventet på en Apple-laget sammenleggbar telefon, kan det også komme med dårlige nyheter for forbrukerne.

Ifølge en fersk rapport fra Counterpoint Research (via 9to5Mac) kan gjennomsnittsprisen på brettbare telefoner stige med så mye som 18 % i år, og den økningen vil delvis skyldes Apples kommende modell.

Nærmere bestemt ventes gjennomsnittsprisen å stige til 1 485 dollar, og det er delvis fordi selve iPhone Ultra sannsynligvis vil koste betydelig mer enn det. En fersk IDC-rapport spår at telefonen i USA kan bli solgt for så mye som 2 500 dollar – og det kan være bare startprisen. Vi er spent på hvordan dette vil slå ut på prissettingen i Norge.

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Ettersom dette er en iPhone, vil den garantert bli populær og kan derfor drive opp gjennomsnittsprisen på brettbare telefoner. Men effekten kan også gjelde andre merker, fordi en brettbar iPhone til 2 500 dollar kan gjøre slike priser mer akseptable når den knyttes til telefoner fra Samsung og andre selskaper.

En kjærkommen rival

Kamskjell-modeller som Galaxy Z Flip 7 kan ende opp med å koste mindre (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Med dette i tankene er det kanskje ikke overraskende at en Samsung-sjef i fjor sa at den koreanske giganten «ønsker andre velkommen til å bli med i denne kategorien», som svar på et spørsmål om iPhone Ultras ankomst.

Ikke bli overrasket om fremtidige brettbare Samsung-telefoner koster mer enn nåværende modell – og ikke bare på grunn av stigende RAM-priser og inflasjon, men også på grunn av Apples påvirkning.

Likevel har denne Counterpoint-rapporten også noen gode prisnyheter. Selv om den spår at brettbare modeller i bokstil vil fortsette å øke i pris, ventes det at kamskjell-modeller i gjennomsnitt vil falle i pris, noe som bringer dem «nærmere premium smarttelefonmodeller i tradisjonell stil».

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Så selv om brettbare modeller i bokstil kan begynne å føles enda mer utenfor rekkevidde for mange kjøpere, kan kamskjell-modeller bli stadig mer tilgjengelige.