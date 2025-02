Alt som mangler i iPhone 16e – inkludert MagSafe og Photographic Styles

Apple har lansert iPhone 16e som det siste medlemmet av iPhone 16-serien

Til tross for lignende design, mangler noen funksjoner

Den største forskjellen er det ensomme kameraet, men ultrabredbånd, mmWave og en GPU-kjerne mangler også.

Selv om iPhone 16e tilhører iPhone 16-serien, har Apple måttet rebalansere funksjoner og maskinvare for å få prisen ned til 8 990 kroner. Det er tross alt 3000 kroner mindre enn startprisen på iPhone 16 i Norge, noe som betyr at noen funksjoner måtte fjernes.

Det betyr imidlertid ikke at iPhone 16e er funksjonsfattig. Den har fortsatt A18-prosessoren, som gir rask ytelse og støtte for Apple Intelligence. I tillegg har den en 6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm, ett enkelt kamera på baksiden, Face ID og et design som gjør den kompatibel med deksler og tilbehør fra iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro og 16 Pro Max.

Så hva mangler? I tillegg til noe tilkoblingsteknologi, handler det også om kamerafunksjoner og lademuligheter – la oss se nærmere på saken.

Én GPU-kjerne mindre enn iPhone 16

Tatt i betraktning at iPhone 16e er mer budsjettvennlig enn iPhone 16, er ikke denne lille justeringen i Apple A18-prosessoren spesielt overraskende. Den nye iPhone 16e har fortsatt A18-brikken, men i stedet for en 5-kjerners GPU, som iPhone 16 har, har den en 4-kjernes GPU.

Den har imidlertid fortsatt en 5-kjerners CPU og en 16-kjerners Neural Engine, så det er usannsynlig at denne litt svakere grafikkenheten vil ha noen merkbar innvirkning i daglig bruk.

Apple har sannsynligvis laget denne litt slanke A18-varianten for å holde den innenfor iPhone 16-serien. Alternativt kunne de ha brukt A17 Pro-brikken, som har en 6-kjerners CPU, 5-kjerners GPU og en 16-kjerners Neural Engine, som de gjorde med iPad mini.

Til tross for dette kan du vente deg at iPhone 16e har omtrent samme ytelsesnivå som iPhone 16 – noe som betyr at iOS 18 og apper skal fungere uten problemer.

Tidligere generasjons Photographic Styles og bare ett kamera.

Den første og mest åpenbare forskjellen i kameraet er at iPhone 16e bare har ett enkelt objektiv, akkurat som iPhone SE før den. Uten ultravidvinkelkamera er brukeren noe mer begrenset i hvilke typer bilder som kan tas og det betyr også at telefonen ikke støtter makrofotografering.

Til tross for dette er kameraet en betydelig oppgradering i forhold til tredje generasjons iPhone SE. Hovedkameraet som brukes på iPhone 16 er et 48 MP Fusion-kamera, som kan ta bilder i 1x og 2x optisk kvalitet. Brukere kan redigere bildene sine direkte i Photos-appen, med støtte for AI-basert bilderensing.

Imidlertid mangler de nyeste Photographic Styles-funksjonene fra Apple. Det er ikke en katastrofe, men det betyr at du ikke kan justere bildestilen like fritt som på de dyrere iPhone 16-modellene.

En annen fjernet funksjon er Camera Control, som ikke er tilgjengelig på iPhone 16e. Med handlingsknappen går det imidlertid mulig å raskt åpne Kamera-appen, som delvis kompenserer for denne begrensningen.

MagSafe savnes

En av de beste egenskapene til iPhone, siden den ble introdusert med iPhone 12, er MagSafe – den gjør trådløs lading mer praktisk og driver et stadig voksende økosystem av tilbehør. Vi hadde håpet at Apple skulle inkludere den i sin nye rimelige iPhone, men det skjedde ikke.

iPhone 16e tilbyr kun trådløs lading via den originale Qi-standarden, akkurat som forgjengeren, iPhone SE (2022). Den kan også kun lade med maksimalt 7,5 watt, noe som er litt lavere enn MagSafe eller Qi-2.

En mulig fordel med å utelate MagSafe er at Apple kunne ha brukt en tynnere ladespole, som kunne ha frigjort plass til et større batteri. Apple lover opptil 26 timer med videoavspilling, noe som faktisk er bedre enn iPhone 16.

Ikke mmWave eller ultra-wideband

Når det gjelder tilkobling, støtter iPhone 16e kun 5G Sub-6 GHz, noe som betyr at den ikke kan koble til mmWave-nettverket, som kan tilby høyere hastigheter. iPhone 16 har denne støtten, men her har Apple valgt å opprettholde samme begrensning som på forrige iPhone SE.

En enda større mangel er imidlertid at iPhone 16e mangler andre generasjons ultrabredbåndsbrikke. Denne brikken muliggjør funksjoner som Precision Finding for AirTags og AirPods, samt bruk for noen smarthusprodukter som dørlåser. Det er en merkelig utelatelse, men sannsynligvis en måte å holde kostnadene nede og skille iPhone 16e fra iPhone 16.

Selv om iPhone 16e støtter Bluetooth 5.3, akkurat som iPhone 16, er den begrenset til Wi-Fi 6 i stedet for Wi-Fi 7. Den mangler også Thread-tilkobling, noe som blir stadig mer vanlig i smarthusenheter.

Bare to farger

En av de beste delene med iPhone 16-serien var de fargerike og livlige fargealternativene på standard- og Plus-modellene. De ga virkelig en ekstra personlighet til iPhone og gjorde det mulig å velge en farge som matchet ens personlige stil.

Men for de som håpet på en ultramarin eller rosa iPhone 16e – det vil dessverre ikke skje ... i hvert fall ikke ved lansering. Apples nye iPhone 16e er kun tilgjengelig i sort eller hvit, begge med matt finish.

