Her er de 6 beste oppgraderingene til Google Pixel 10 i den neste Pixel Drop-oppdateringen

Den nyeste Pixel Drop-oppdateringen bringer flere store forbedringer.

Disse inkluderer forbedret Circle to Search- og AirDrop-kompatibilitet.

Noen funksjoner er eksklusive for Google Pixel 10.

Kort tid etter Samsung Galaxy Unpacked, hvor vi fikk se Samsung Galaxy S26-serien med en rekke nye AI-drevne programvarefunksjoner, har Google nå avduket nye Android-funksjoner som kommer til Pixel-telefoner – inkludert et par av funksjonene som debuterte i S26.

De kommer i den neste Pixel Drop-oppdateringen som rulles ut til Googles telefoner, selv om noen oppdateringer er begrenset til Pixel 10-generasjonen eller krever at du laster ned en ekstra app. Vi vil fremheve disse etter hvert som vi går gjennom dem.

Det er mange oppdateringer på vei, men vi har plukket ut de seks beste fra Googles Pixel Drop-presentasjon.

1. Finn ditt neste antrekk med Circle to Search

Circle to Search er allerede et kraftig verktøy for å finne klær du ser i virkeligheten eller på nettet. Du lager bare en sirkel rundt personen på bildet, så hjelper AI deg med å finne lignende skjorter, skjørt og sko (samt alt annet personen tilfeldigvis har på seg).

Det fungerer veldig bra, men det kan være litt tidkrevende å slå opp hvert plagg hvis du vil gjenskape et helt antrekk i stedet for bare individuelle plagg.

Med den nye antrekkssøkerfunksjonen kan Circle to Search analysere et helt antrekk samtidig – og vise deg flere alternativer for hvert plagg den finner. Hvis du også laster opp en selfie, kan AI hjelpe deg med å prøve stilen virtuelt.

Den eneste ulempen er at funksjonen for øyeblikket er begrenset til Pixel 10-telefoner.

2. Magic Cue kan hjelpe deg med sosiale planer

I likhet med Samsungs nye Now Nudge-funksjon kan Magic Cue analysere chattene dine og foreslå nyttige AI-automatiseringer uten at du trenger å bytte apper.

Hvis vennene dine for eksempel ønsker å møtes neste lørdag på et bakeri i nærheten av en kino, kan Magic Cue dukke opp over tastaturet med en Google Gemini-automatisering som finner bakerier i området som er åpne i helgen, som du deretter kan foreslå.

Den største forskjellen fra Now Nudge er at Magic Cue ikke ser ut til å bruke kalenderen din eller annen personlig informasjon til forslagene sine – selv om det kan komme i fremtiden.

3. Now Playing-app

Spilles nå er et av de beste verktøyene for musikkelskere på telefonene deres. Funksjonen lar Pixel-enheten din automatisk identifisere sanger den hører rundt deg.

Med den nyeste Pixel Drop-oppdateringen får Spilles nå et nytt hjem i en dedikert app.

Appen identifiserer ikke bare sangen som spilles av for øyeblikket – den fører også en historikk over sanger du har lyttet til i løpet av dagen og gir lenker til hvor du kan finne dem på din foretrukne strømmetjeneste.

4. AirDrop på Pixel?

Til deres neste funksjon henter Google inspirasjon fra Apple i stedet for Samsung. Pixel-telefonenes Quick Share er nå mer kompatibel med AirDrop, slik at du enkelt kan sende bilder, videoer og filer mellom Pixel-telefoner, iPhones, iPads og Mac-er uten internettforbindelse.

Dette bygger videre på en funksjon som ble introdusert med Pixel 10 i fjor for å gjøre det enklere å jobbe og dele innhold på tvers av enheter.

5. Finn bagasjen din

En annen Apple-inspirert funksjon – denne gangen inspirert av Apples AirTag – er en ny funksjon i Find Hub som lar deg dele posisjonen til en sporingsenhet med andre.

Google fremhever spesielt hvordan dette kan være nyttig hvis bagasjen din forsvinner, ettersom du kan dele posisjonsinformasjonen din med et flyselskap hvis vesken din er borte. Du kan også slutte å dele posisjonen din når som helst.

6. Handsfree-kontroller for Pixel Watch

Sist, men ikke minst, vil en oppdatering for Google Pixel Watch la deg kontrollere smartklokken din uten å berøre skjermen.

Med enhåndsbevegelser kan du for eksempel svare på anrop eller spille musikk ved å klype to ganger med hånden der klokken er plassert. Du kan også avvise anrop og varsler med en rask vri på håndleddet.