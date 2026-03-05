Här är de 6 bästa uppgraderingarna till Google Pixel 10 i nästa Pixel Drop-uppdatering

Den senaste Pixel Drop-uppdateringen ger flera stora förbättringar

Dessa inkluderar förbättrad Circle to Search och kompatibilitet med AirDrop

Vissa funktioner är exklusiva för Google Pixel 10

Kort efter Samsung Galaxy Unpacked, där vi fick se Samsung Galaxy S26-serien med ett gäng nya AI-drivna mjukvarufunktioner, har Google nu presenterat nya Android-funktioner som kommer till Pixel-telefoner – inklusive ett par av funktionerna som debuterade i S26.

De kommer i nästa Pixel Drop-uppdatering som rullas ut till Googles telefoner, även om vissa uppdateringar är begränsade till Pixel 10-generationen eller kräver att man laddar ner en extra app. Vi markerar dessa när vi går igenom dem.

Det finns många uppdateringar på väg, men vi har plockat ut de sex bästa från Googles Pixel Drop-presentation.

A Spring Refresh for Your Pixel | March '26 Pixel Drop - YouTube Watch On

1. Hitta din nästa outfit med Circle to Search

Circle to Search är redan ett starkt verktyg för att hitta kläder du ser i verkligheten eller online. Du cirklar bara personen i bilden och AI hjälper dig hitta liknande skjortor, kjolar och skor (samt allt annat personen råkar bära).

Det fungerar väldigt bra, men det kan vara lite tidskrävande att slå upp varje plagg om du vill efterlikna en hel outfit istället för bara enstaka delar.

Med den nya funktionen outfit finder kan Circle to Search analysera en hel outfit på en gång – och visa flera alternativ för varje plagg den hittar. Om du dessutom laddar upp en selfie kan AI hjälpa dig prova stilen virtuellt.

Den enda nackdelen är att funktionen just nu är begränsad till Pixel 10-telefoner.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

(Image credit: Samsung)

2. Magic Cue kan hjälpa med sociala planer

Lite som Samsungs nya funktion Now Nudge kan Magic Cue analysera dina chattar och föreslå hjälpsamma AI-automatiseringar utan att du behöver byta app.

Om dina vänner till exempel vill ses nästa lördag på ett bageri nära en biograf kan Magic Cue dyka upp ovanför tangentbordet med en Google Gemini-automation som letar upp bagerier i området som är öppna under helgen, vilket du sedan kan föreslå.

Den största skillnaden mot Now Nudge är att Magic Cue inte verkar använda din kalender eller annan personlig information för sina förslag – även om det kan komma i framtiden.

3. Now Playing-app

Now Playing är ett av de bästa verktygen för musikälskare på telefoner. Funktionen låter din Pixel automatiskt identifiera låtar den hör omkring dig.

Med den senaste Pixel Drop-uppdateringen får Now Playing nu ett nytt hem i en dedikerad app.

Appen identifierar inte bara låten som spelas just nu – den sparar också en historik över låtar du hört under dagen och ger länkar till var du kan hitta dem på din valda streamingtjänst.

(Image credit: Google)

4. AirDrop på Pixel?

För nästa funktion hämtar Google inspiration från Apple istället för Samsung. Pixel-telefonernas Quick Share är nu mer kompatibel med AirDrop, vilket gör att du enkelt kan skicka bilder, videor och filer mellan Pixel-telefoner, iPhones, iPads och Mac-datorer utan internetanslutning.

Detta bygger vidare på en funktion som introducerades med Pixel 10 förra året för att göra det enklare att arbeta och dela innehåll mellan olika enheter.

5. Hitta ditt bagage

En annan Apple-inspirerad funktion – denna gång inspirerad av Apple AirTag – är en ny funktion i Find Hub som gör att du kan dela platsen för en spårningsenhet med andra.

Google lyfter särskilt fram hur detta kan vara användbart om ditt bagage försvinner, eftersom du kan dela platsinformationen med ett flygbolag om din väska tappas bort. Du kan också när som helst sluta dela platsen.

(Image credit: Google)

6. Handsfree-kontroller för Pixel Watch

Sist men inte minst kommer en uppdatering för Google Pixel Watch som gör att du kan styra din smartklocka utan att röra skärmen.

Med enhandsgester kan du till exempel svara på samtal eller spela musik genom att nypa två gånger med handen där klockan sitter. Du kan också avvisa samtal och notiser genom att snabbt vrida på handleden.