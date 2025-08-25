Google forklarer hvorfor det ikke kommer en Pixel Flip-telefon eller Pixel Tablet 2
En smartring er heller ikke et aktuell.
- Google-ledere har snakket om maskinvare etter lanseringen av Pixel 10
- Flip-telefoner, smartringer og nettbrett er ikke på vei
- Selskapet fokuserer i stedet på telefoner og KI
Vi har nettopp fått en rekke nye Google Pixel-enheter, inkludert fire forskjellige Pixel 10-telefoner, men vi har også nyheter om Google-enheter som ikke kommer – inkludert en brettbar telefon i flip-stil og en etterfølger til Pixel Tablet fra 2023.
I et intervju med Mark Gurman og Samantha Kelly hos Bloomberg bekreftet Googles visepresident for enheter og tjenester, Shakil Barkat, at det ikke er noen planer om en brettbar telefon i flip-stil fra Google som et supplement til Pixel 10 Pro Fold.
Barkat utelukket også en smartring, og sa at Pixel-nettbrettserien er satt på vent i overskuelig fremtid. Det ser ut til at selskaper som Samsung vil få lov til å lansere den typen enheter i fred foreløpig.
Statusen for smartbriller er i mellomtiden «TBD» – det ser ut til at Google er fornøyd med å fortsette å fokusere på bare noen få produktkategorier, i hvert fall foreløpig. «Hver gang en ny type produktkategori legges til, heves standarden for vedlikehold», sier Barkat. «Det er allerede ganske smertefullt.»
Vil føre an innenfor KI
Google-ledere benyttet også anledningen til å fremheve hva de faktisk jobber med. Rick Osterloh, som leder Googles maskinvare- og Android-avdelinger, beskrev Pixel 10 som en «supersterk lansering» i det som nå er en «moden kategori».
Pixel 11 er tilsynelatende nesten ferdig, mens arbeidet allerede har startet på Pixel 12. Googles designsjef Ivy Ross sier at selskapet sikter mot store visuelle endringer for Pixel-telefonene «hvert andre til tredje år» – så følg med.
Som forventet fremhevet Google-teamet KI som den store innovasjonen som kommer til telefoner i de kommende årene, via Gemini og funksjoner som Magic Cue, som fremhever viktig informasjon fra telefonen din når du trenger den.
Osterloh sier at han ønsker at Android skal være «i forkant av hvor KI er på vei», og at Google ikke er altfor bekymret for Pixel-salget: telefonene utgjør for tiden omtrent 2 % av markedet i Norge, sammenlignet med Apples markedsandel på rundt 52 %.
