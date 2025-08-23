Google förklarar varför det inte blir någon Pixel Flip-telefon eller Pixel Tablet 2

Pixel 10 Pro Fold kommer inte att få ett Flip-syskon.

Google-chefer har pratat hårdvara efter lanseringen av Pixel 10

Flip-telefoner, smartringar och surfplattor är inte på väg

Företaget koncentrerar sig istället på telefoner och AI

Vi har precis fått ett gäng nya Google Pixel-enheter, inklusive fyra olika Pixel 10-telefoner, men vi har också nyheter om Google-enheter som inte kommer – inklusive en vikbar modell i Flip-format och en efterföljare till Pixel Tablet från 2023.

I en intervju med Mark Gurman och Samantha Kelly på Bloomberg bekräftade Googles Vice President of Devices and Services, Shakil Barkat, att det inte finns några planer på en vikbar telefon i Flip-format från Google för att komplettera Pixel 10 Pro Fold.

Barkat uteslöt också en smartring och säger att Pixel-surfplatteserien är pausad under en längre tid framöver. Det verkar som att företag som Samsung får släppa den typen av enheter tills vidare.

Statusen för smartglasögon är under tiden "TBD" – det verkar som att Google är nöjda med att fortsätta fokusera på enbart några få produktkategogirer, åtminstone för tillfället. "Varje gång en ny typ av produktkategori läggs till höjs ribban för underhåll," säger Barkat. "Det är redan ganska smärtsamt."

Vill leda vägen för AI

Google fokuserar på Pixel-telefoner och AI. (Image credit: Philip Berne / Future)

Google-chefer passade också på att använda intervjun för att framhäva vad de faktiskt arbetar på. Rick Osterloh, som är chef för Googles hårdvara- och Android-divisioner, beskrev Pixel 10 som en "superstark lansering" i vad som nu är en "mogen kategori".

Pixel 11 är nästan färdigställd, tydligen, medan arbetet redan har börjat på Pixel 12. Googles designchef Ivy Ross säger att företaget siktar på stora visuella förändringar för Pixel-telefonerna "varannat till vart tredje år" – så håll utkik.

Som väntat framhöll Google-teamet AI som den stora innovationen som kommer att ske på telefoner under de kommande åren, via Gemini och funktioner som Magic Cue, som lyfter fram viktig information från din telefon när du behöver den.

Osterloh säger att han vill att Android ska vara "i fronten av vart AI är på väg" och att Google inte är alltför oroliga över Pixel-försäljningen: telefonerna står för cirka 2 % av marknaden i Sverige just nu, jämfört med Apples marknadsandel på 55 %.