Advarsel: Pixel 6a-telefoner kan ta fyr – nå setter Google restriksjoner på batteriet

Noen Pixel 6a-telefoner har blitt overopphetet under lading

Google sier at problemet vil bli løst med en programvareoppdatering

Oppdateringen vil begrense batterikapasiteten og ladehastigheten

Du har kanskje sett rapporter om Pixel 6a-telefoner som har tatt fyr eller brent opp de seneste ukene, og nå tar Google grep for å forhindre at det skjer igjen – ved å begrense batterikapasiteten og ladehastigheten til telefonene fra og med 2022.

I en uttalelse til Android Authority sier en talsperson for Google at noen Pixel 6a-telefoner snart vil motta en «obligatorisk» programvareoppdatering som vil redusere batterikapasiteten og ladeytelsen etter 400 ladesykluser.

Dette skal visstnok «redusere risikoen for at batteriet overopphetes», ifølge Google, men det betyr at telefonen vil lade saktere og holde på ladingen dårligere – ikke veldig imponerende for en modell som bare har eksistert i tre år.

Google sier at brukere med berørte telefoner vil bli kontaktet neste måned med informasjon om hva de skal gjøre. I mellomtiden fant Android Authority en advarsel om potensiell batterioveroppheting i Pixel 6a i den nyeste betaversjonen av Android 16.

Hold øye med telefonen din

En Pixel 6a som tok fyr under lading. (Image credit: Ariella / Android Authority)

Det er vanskelig å si hvor utbredt problemet er, men Android Authority har allerede dokumentert to separate hendelser – med fotografiske bevis. Det er mildt sagt bekymringsfullt at en telefon kan ta fyr under lading.

Siden Google nevner at bare visse Pixel 6a-telefoner får oppdateringen til å begynne med, er det mulig at bare visse enheter er berørt. Det er ikke sikkert at oppdateringen vil rulles ut til alle Pixel 6a-telefoner, men akkurat nå er det uklart hvordan det vil bli.

Hvis du eier en Google Pixel 6a, er det lurt å holde øye med den mens den lader: se etter eventuell deformasjon og sørg for at telefonen ikke blir unormalt varm. Svært kort batteritid kan også være et tegn på batterifeil.

Svelling og overoppheting kan teoretisk sett påvirke ethvert litiumionbatteri hvis det er fysisk skadet eller lider av en eller annen form for feil – men det er et tilbakevendende problem med Pixel-telefoner, senest med Google Pixel 7a.

