13 ting som ble vist frem på Googles Pixel 10-lansering – inkludert de beste Pixel-telefonene hittil

Vi hadde en ganske god idé om hva vi kunne vente oss på årets Made by Google-arrangement, takket være alle lekkasjene og teaserne fra Google selv, men det var uansett en fullpakket lansering. Jimmy Fallon så passende forvirret ut, det ble gjort flere klare stikk mot Apple, og ekorn drakk Pixel-kaffe – lanseringen hadde virkelig alt.

Når det gjelder selve teknologien, introduserte Google Pixel 10 i lekne farger med tre kameraer, samt Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL – og til og med en ny brettbar modell. Pixel 10 Pro Fold ser imponerende ut, men Samsung leder fortsatt når det gjelder slankhet.

Alle modellene drives imidlertid av Googles nyeste proprietære brikke – Tensor G5 – som gjør Android raskere og driver en rekke AI-funksjoner, inkludert komplette diffusjonmodeller direkte på enheten.

Google viste også sin troskap til reparerbarhet med den nye Pixel Watch 4 og Pixel Buds 2a. Både smartklokken og hodetelefonene har reparerbart design. Watch 4 tar også ting et skritt videre med smarte AI-funksjoner og en buet skjerm.

Men det er selvsagt mer å gå gjennom – her er de 13 største nyhetene vi tok med oss ​​fra Made by Google 2025:

13 ting vi fikk se under Made by Google 2025

1. Basismodellen Pixel 10 har endelig ordentlig zoom

(Image credit: Google)

Google Pixel 10 er uten tvil årets mest forbedrede Pixel-telefon, ettersom den får et helt nytt kamera i tillegg til standardfunksjoner som Pixelsnap, Camera Coach og Tensor G5-brikken (vi skal gå gjennom alle disse nedenfor).

Ja, det er helt riktig: Google har endelig utstyrt basismodellen av Pixel med en dedikert telefotosensor, noe som betyr at du ikke lenger trenger å velge en Pro-modell for å få optisk zoom. Mer presist har Pixel 10 et 10,8 MP telefotokamera med 5x optisk zoom og 20x digital zoom – det samme telefotokameraet som finnes i Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL er selvfølgelig fortsatt zoomkongene – de får et 48 MP telefotokamera og opptil 100x digital zoom. Men med tre forskjellige kameraer i tillegg har basismodellen av Pixel 10 allerede et forsprang på iPhone 17.

2. Pixel 10 Pro-serien ser ut til å være de beste Pixel-telefonene så langt

(Image credit: Google)

Google Pixel 9 Pro var en av våre absolutte favoritttelefoner i 2024, og den nye 10 Pro og Pro XL føles som verdige etterfølgere.

Kompatibilitet med Googles nye Pixelsnap-tilbehør (se punkt 4 nedenfor) er en stor bonus i seg selv. Men de nye Pro-modellene kombinerer også Tensor G5-brikken med virkelig nyttige Gemini-funksjoner og noen kameraoppgraderinger.

Det er et nytt telefotokamera med 5x zoom, som er parret med en sensor som er større enn den i Samsung Galaxy S25 og ikke langt unna telefotoobjektivet i iPhone 16 Pro. Med nye fotofunksjoner som Camera Coach om bord ser vi nok en gang svært sterke utfordrere til tittelen beste kameratelefon.

3. Pixel 10 Pro Fold tar brettbare telefoner et steg videre med to viktige oppgraderinger

(Image credit: Google)

Googles Pixel 10 Pro Fold omskrev ikke reglene for brettbare telefoner, men den er fortsatt et utmerket fleksibelt flaggskip med et sterkt kameraoppsett (takket være 5x optisk zoom) og mer innebygd AI enn gjennomsnittstelefonen.

Google holdt seg på samme prisnivå som før (i motsetning til noen konkurrenter) og forbedret viktige komponenter – inkludert et bedre selfiekamera og den mer kapable Tensor G5-brikken.

Google Pixel 10 Pro Fold hands-on: the first-ever IP68-rated foldable - YouTube Watch On

Det som virkelig fanget oppmerksomheten vår var imidlertid to viktige oppgraderinger: IP68-klassifisert støv- og vannmotstand (for første gang på en brettbar telefon) og Pixel Snap med Qi2-støtte. Det er som om MagSafe (ok, vi kaller det ikke det) endelig har kommet til Android – og det er en skikkelig fryd å se.

4. Det finnes endelig et motstykke til MagSafe for Android – den heter Pixelsnap

(Image credit: Google)

Dette kommer garantert til å gjøre mange Samsung Galaxy-brukere misunnelige – ikke bare omfavner Google Qi2-standarden for trådløs lading i Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL og 10 Pro Fold, de legger også til en magnetisk ring for noe som kalles Pixelsnap.

Hvis det høres kjent ut, er det i utgangspunktet som Apples MagSafe for Pixel-serien – og MagSafe-tilbehør fungerer med Pixelsnap, til og med MagSafe-batteripakken. Google har også noen få av sine egne tilbehør, inkludert en ring som også fungerer som et stativ, en solid trådløs ladeplate og etuier med innebygde magnetiske ringer.

5. Kameraappen kan hjelpe deg med å få det beste bildet

Google har lenge tilbudt en utmerket kameraapp på alle Pixel-enhetene sine, og Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL og 10 Pro Fold ser ut til å fortsette den tradisjonen.

Takket være Camera Coach bruker Pixel modeller drevet av Google Gemini for å forstå motivet du prøver å fange og foreslå forskjellige måter å gjøre bildet så bra som mulig på.

Den kan til og med fortelle deg hvilken modus du skal bruke – for eksempel Standardfoto eller Portrett – eller tilby tips som å justere vinkelen, legge til mer lys eller til og med foreslå en helt annen vinkel for et unikt bilde.

6. Pixel Watch 4 har en ny og større hvelvet skjerm

(Image credit: Google)

Pixel Watch 4 leveres i to størrelser – 41 mm eller 45 mm – og beholder det nå ikoniske, polerte og steinlignende runde designet. Den har fortsatt en helglassfront, men den er nå buet med en «Actual 360»-skjerm som er 1000 nits lysere enn forrige generasjon.

Takket være denne krumningen, som du kan føle når du sveiper fingeren over den eller navigerer i grensesnittet, har Pixel Watch 4 en større brukbar plass, slik at innholdet på skjermen kan strekke seg lenger ut.

Dette kombineres med et nytt brukergrensesnitt som føltes veldig smidig i vår tidlige praktiske bruk, takket være en ny Qualcomm-laget brikke under panseret. Den driver også smarte programvarefunksjoner, inkludert Smart Replies, som betyr at de foreslåtte svarene når du er i ferd med å svare på en melding faktisk gir mening – eller i det minste er det løftet.

7. Oppgraderingene til Pixel Buds Pro 2 kommer også til den nåværende modellen.

(Image credit: Google)

Lojale eiere av Google Pixel Buds vet at Pixel Buds Pro 2 har eksistert siden august 2024, men Google ruller nå ut en større oppgradering til sine fortsatt nåværende flaggskip-øreproppene – og det finnes til og med et nytt fargealternativ, Moonstone, som matcher Google Pixel 10-serien.

Det beste? Alle forbedringene (bortsett fra den nye fargen, selvfølgelig – du må kjøpe et nytt par for å få det) vil bli levert til eksisterende Pixel Buds Pro 2-brukere via en gratis programvareoppdatering.

Fra september 2025 vil Pixel Buds Pro 2 få Adaptive Audio (Googles egen versjon av adaptiv støydemping) som har som mål å redusere uønsket støy og effekten av omgivelsesstøy, men uten å fjerne bevisstheten din om omgivelsene dine fullstendig. Dette kommer sammen med Loud Noise Protection, en tydelig AirPods Pro 2-lignende funksjon som raskt skal dempe uventede og ekstremt høye lyder.

Det er også planlagt at Pixel Buds Pro 2 kan styres med bevegelser i september, slik at man kan svare på anrop og meldinger helt håndfritt, samt forbedret lydbehandling for bruk av Gemini i mer støyende omgivelser. Til slutt får de også støtte for Live with Gemini (tenk naturlige samtaler med Googles nyeste AI-assistent), samt praktiske varsler om gjenværende batterinivå i øreproppenes etui, slik at du aldri går tom for strøm igjen.

8. Googles budsjettørepropper fikk også en velkommen oppgradering

(Image credit: Google)

I tillegg til alle oppdateringene som kommer via en gratis programvareoppdatering for flaggskipet Pixel Buds Pro 2, oppdaterer Google endelig sine rimeligere ørepropper. Ja, det betyr en ny modell i A-serien, nærmere bestemt Google Pixel Buds 2a.

Disse øreproppene er mer kompakte og mindre klumpete enn Buds Pro 2, men har også svingbar stabilisator som skal gi en mer komfortabel passform i øret. De introduserer også aktiv støydemping og transparensmodus for første gang i A-serien, takket være den nye Tensor A1-brikken – og Google lover at funksjonssettet deres vil være like bra som i den originale Pixel Buds Pro.

Du får også lang batteritid, Gemini in-ears – via din tilkoblede Pixel-telefon – og støtte for Spatial Audio. Og de er priset til bare 1 799 kroner og kan være et veldig fristende alternativ – avhengig av hvordan de yter.

9. Utskiftbare batterier blir endelig mer vanlige

Mens Pixel 10, Pixel 10 Pro og Fold ikke fikk mye oppmerksomhet for sinereparasjonsmuligheter, gjorde Pixel Watch 4 og Pixel Buds 2a det. Ikke bare er dekselet på øreproppene betydelig mer kompakt, men batteriet er også utskiftbart.

Google Pixel 10 lineup: 5 things you need to know – new AI camera tricks, chipset, and more - YouTube Watch On

Pixel Watch 4 ser unektelig veldig lik ut som forgjengeren, men den har nå skruer på siden, noe som gjør den mye enklere å reparere, med muligheten til å bytte ut både skjerm og batteri (avhengig av region). Den er sannsynligvis en større sak enn den nye buede Actua-skjermen, og et eksempel vi håper Apple, Samsung og Garmin følger.

10. Gemini har noen smarte, nye KI-triks

(Image credit: Philip Berne / Future)

Et Google-arrangement ville ikke vært komplett uten noen spennende nye KI-funksjoner, og årets Pixel-lansering ble nok en gang levert med smarte Gemini-funksjoner.

For det første er Gemini Live – Googles innebygde talesamtalemodus – enda enklere å bruke på Pixel 10 takket være nye visuelle overlegg som fremhever på skjermen hva Gemini snakker om.

Pixel 10-serien har også Magic Cue, som ligger i Daily Hub og sies å proaktivt hjelpe deg med oppgaver som er nevnt i e-poster eller meldinger – som restaurantreservasjoner eller Airbnb-reservasjoner.

Hvis du står fast med et teknisk problem på Pixel 10, finnes det også en KI-drevet agent rett på enheten som kan hjelpe deg med feilsøking, mens en ny Voice Translation-funksjon i Google Phone-appen kan oversette samtalene dine i sanntid.

Med funksjoner som Camera Coach og Pixel Journal (Googles svar på Apples Journal-app) om bord, finnes det mange nye Gemini-drevne verktøy å utforske – og siden et år med gratis Google AI Pro er inkludert ved kjøp av Pixel 10, har du god tid til å prøve dem alle ut.

11. Fitbits Gemini-drevne AI-coach lanseres i oktober

Fra oktober i USA – og sannsynligvis i andre regioner etter det – vil Fitbit-brukere få en lenge etterlengtet AI-treningscoach.

Den beskrives som tilsvarende «et komplett panel av eksperter som gir personlig innsikt i alle aspekter av livet» og spesialiserer seg på «treningsverktøy i verdensklasse». Rådene vil dekke søvn, trening, restitusjon og fungere som en generell «helse- og treningsrådgiver».

A New, Personalized Health Coach is Coming to Fitbit - YouTube Watch On

Vi vet ikke mye om verktøyet ennå, ettersom det i motsetning til mange andre nye produkter ikke har blitt vist frem i aksjon. Men vi kan forestille oss at det vil ligne på Oura Advisor-tjenesten i Oura Ring – en KI-chatbot som bruker kontekstuell informasjon fra treningsenheten din til å svare på personlige spørsmål om helsen din, med all behandling gjort lokalt på enheten for økt personvern.

De eneste to andre tingene vi vet er at tjenesten vil være vitenskapelig basert og at NBA-stjernen Stephen Curry vil fungere som en slags «prestasjonsrådgiver», hva enn det egentlig betyr.

12. Google kunne ikke la være å gjøre narr av Apple

Google er ikke ukjent med å ta imot kritikk mot Apple, men årets Made by Google-arrangement inneholdt flere seriøse kritikker mot Tim Cook og gjengen hans. Først ut var Googles maskinvaresjef Rick Osterloh, som påpekte at det har vært «mange brutte løfter» når det gjelder lansering av KI-funksjoner i telefoner. Hei Siri, hva kan det komme av, tror du?

Men det var ikke den eneste subtile – eller rettere sagt lite subtile – kommentaren. Da temaet RCS-meldinger (som Apple endelig støtter) kom opp, sa Googles markedsdirektør Adrienne Lofton: «Den grønn-blå boblekampen er latterlig og overdrevet, og hos Google er vi ferdige med den diskusjonen.»

Pixelsnap-segmentet inneholdt også snakk om «inngjerdede hager» og selskaper som låser deg fast i tilbehøret sitt. Den vennlige tonen under arrangementet var tydelig ispedd en knapt skjult forakt for Apple. Kampen mellom Android og iPhone har blitt enda mer opphetet.

13. Pixel Watch 4 har unike fitness- og nødfunksjoner

Selv om Pixel Watch 4 bare fikk en kort demonstrasjon under Made by Google-presentasjonen, der Pelotons Cody Rigsby tok den med på en kjapp treningsøkt, fikk vi et glimt av noen av klokkens nye funksjoner.

Det ble nevnt i forbifarten at Pixel Watch 4 er «like nøyaktig som en bryststropp» når det gjelder å måle puls, noe som er en imponerende bragd for en håndleddsbasert treningsklokke – selv om det ikke ble presentert noen tall som støttet opp om det.

Pixel Watch 4 kan også gjøre en Pixel-telefon om til en enkel sykkelcomputer for å vise statistikk under sykkeløkter, og har lovende aktivitetsgjenkjenning som minner om WHOOP-båndet. Hvis klokken vet at du spiller fotball på søndager, skal den automatisk gjenkjenne når du starter treningen og også forstå at det er din vanlige fotballkamp.

En annen unik funksjon som ble fremhevet under presentasjonen var klokkens satellittforbindelse for nødsituasjoner, som kan utløse varsler selv uten å bruke telefonens data.