Din telefons NFC-teknologi er i ferd med å få sin største oppgradering noensinne – her er fire nye funksjoner som kommer til iPhone og Android

En ny offisiell NFC-veikart for 2026 er publisert.

Foreslåtte oppgraderinger inkluderer høyere hastigheter og bedre sikkerhet.

Den forbedrede teknologien vil etter hvert bli rullet ut til alle telefoner.

NFC (Near Field Communication) er en sentral del av moderne mobilteknologi og brukes til alt fra mobilbetalinger til rask enhetsparing. Nå står standarden overfor en av de største oppgraderingene i hele sin historie.

Den siste veiviseren fra NFC Forum, som ble lagt merke til av SamMobile, skisserer planene for teknologien for resten av 2026 og utover – og flere av forbedringene høres virkelig lovende ut.

En av de største nyhetene er målet om å øke NFC-hastighetene med opptil åtte ganger i nær fremtid. Dette ville gjøre NFC til et mye mer levedyktig alternativ for å overføre større mengder data mellom to enheter – noe som potensielt kan utfordre Bluetooth i noen sammenhenger.

Veivisen slår også fast at NFC vil bli mer allsidig og kan brukes i flere sammenhenger, til og med for flere forskjellige funksjoner med et enkelt trykk. Fleksibiliteten vi opplever i dag med mobilbetalinger kan snart bli standard også på andre bruksområder.

«En tydelig verdi»

Forbedret sikkerhet er en annen viktig del av planen. NFC Forum ønsker å stramme inn reglene for hvordan enheter autentiserer hverandre, slik at dingsene dine alltid vet nøyaktig hva de kommuniserer med og til hvilket formål.

Til slutt er det planer om å utvikle NFC slik at teknologien kan brukes til en rekke «innovative nye digitale nøkkelopplevelser». Dette kan bety at vi vil bruke telefonene våre til enda flere typer opplåsing og autentisering enn vi gjør i dag.

Forslag i denne typen veikart begynner vanligvis å dukke opp i forbrukerprodukter innen et år eller to. Med aktører som Google, Samsung, Qualcomm og Apple involvert i NFC Forum, vil det ikke ta lang tid før vi begynner å se disse forbedringene i både Android-telefoner og iPhones.

«Den aktive involveringen i utviklingen av NFC-teknologi fra et stadig voksende antall bransjer er et tydelig bevis på verdien teknologien tilbyr brukere over hele verden», sa Mike McCamon, administrerende direktør i NFC Forum, i en pressemelding.