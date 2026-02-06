Din telefons NFC-teknik får snart sin största uppgradering någonsin – här är 4 nya funktioner på väg till iPhone och Android

En ny officiell NFC-färdplan för 2026 har publicerats

Föreslagna uppgraderingar inkluderar högre hastigheter och bättre säkerhet

Den förbättrade tekniken ska på sikt rullas ut till alla telefoner

NFC (Near Field Communication) är en central del av modern mobilteknik och används till allt från mobilbetalningar till snabb parkoppling av enheter. Nu står standarden inför en av de största uppgraderingarna i hela sin historia.

Den senaste färdplanen från NFC Forum, som uppmärksammats av SamMobile, beskriver planerna för tekniken under resten av 2026 och framåt – och flera av förbättringarna låter riktigt lovande.

En av de största nyheterna är målet att öka NFC-hastigheterna med upp till åtta gånger i närtid. Det skulle göra NFC till ett betydligt mer gångbart alternativ för att överföra större mängder data mellan två enheter – något som potentiellt kan utmana Bluetooth i vissa sammanhang.

Färdplanen slår också fast att NFC ska bli mer mångsidigt och kunna användas i fler sammanhang, till och med för flera olika funktioner vid ett och samma tryck. Den smidighet vi i dag upplever vid mobilbetalningar kan alltså snart bli standard även i andra användningsområden.

”Ett tydligt värde”

Håll utkik efter bättre NFC på iPhones och Android-telefoner. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Förbättrad säkerhet är en annan viktig del av planen. NFC Forum vill skärpa reglerna för hur enheter verifierar varandra, så att dina prylar alltid vet exakt vad de kommunicerar med och i vilket syfte.

Slutligen finns det planer på att utveckla NFC så att tekniken kan användas för en rad ”innovativa nya digitala nyckelupplevelser”. Det kan innebära att vi framöver använder våra telefoner för ännu fler typer av upplåsning och verifiering än i dag.

Förslag i den här typen av färdplaner brukar börja dyka upp i konsumentprodukter inom ett eller två år. Eftersom aktörer som Google, Samsung, Qualcomm och Apple alla är involverade i NFC Forum lär det inte dröja särskilt länge innan vi börjar se dessa förbättringar i både Android-telefoner och iPhones.

”Det aktiva engagemanget i utvecklingen av NFC-teknik från ett ständigt växande antal branscher är ett tydligt bevis på det värde tekniken erbjuder användare världen över”, säger Mike McCamon, VD för NFC Forum, i ett pressmeddelande.