CES 2026 gjorde én ting klart: Brettbare smarttelefoner er ikke lenger et eksperiment
Av TechRadar Norge publisert
Nye fremskritt for brettbar teknologi
Nesten en måned etter Consumer Electronics Show 2026, er det fortsatt én idé som skiller seg ut: Formfaktoren er tilbake i sentrum av samtalen. I et arrangement fullpakket med løfter om AI og rå ytelse, pekte brettbare smarttelefoner på en mye klarere retning for telefonens nære fremtid.
Ikke som en teknisk kuriositet. Ikke som et vidløftig konsept. Men som enheter designet for å endre hvordan vi bruker dem hver dag. Utover spesifikasjoner eller AI-funksjoner brukte Motorola og Samsung CES-scenen til å utforske hvordan opplevelsen endres når telefonen selv endrer form og utvider hva den kan utrette.
