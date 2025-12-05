Android vs iPhone: Dette foretrekker TechRadars lesere

Så er det offisielt: Blant TechRadar-leserne er flere Android-fans enn iPhone-brukere. Et resultat vi stort sett forventet, men ikke med så stor margin.

Rundt begynnelsen av november publiserte vi en avstemning som stilte det store spørsmålet: er TechRadar-leserne iPhone eller Android? Etter flere uker er resultatene klare: 62 % av deltakerne i avstemningen tilhærer Android-armeen, mens 29 % er Team Apple, og 10 % bruker begge deler.

Det store utvalget i Android-telefoner, inkludert utvalget av de beste Android-telefonene, betyr at slike telefoner kommer til å bli de mest populære. Apple har også en stor tilstedeværelse i USA, i likhet med TechRadar, så vi ville trodd at vi sannsynligvis ville se nærmere 40 % av leserne være iPhone-brukere.

Leserne har talt

(Image credit: Future)

Når vi går til kommentarfeltet, er en av de viktigste grunnene til at folk velger Android fremfor iPhone de restriktive egenskapene til Apples telefoner. Gitt at vi snakker om TechRadar-lesere, der jeg ville anta at det finnes litt mer teknisk kunnskap enn hos gjennomsnittspersonen, er det ikke overraskende at den låste naturen til iPhones kanskje ikke appellerer til noen.

«Jeg har alltid vært [en] Android-bruker. Apple og iPhone er for kontrollerende for meg», sa kommentator Cscar.

Kommentator Godders ga ytterligere vekt: «Jeg ga opp iPhone for mange år siden fordi jeg hatet å bli tvunget til å [gjøre] ting på Apples måte. Hvis jeg ville overføre en fil til PC-en min, måtte jeg sende den til meg selv på e-post fordi iTunes gjorde det vanskelig. Ingen klipp-og-lim-mulighet.»

«Jeg byttet til Sony Xperia, som var fine telefoner, men jeg syntes skjermene var upålitelige. Til slutt gikk jeg for en Google Pixel 6 og nylig en Pixel 10 Pro. Dette er flotte telefoner og gjør alt jeg vil og mer. Jeg kan ikke tenke meg noen grunn til at jeg skulle gå tilbake til iPhone.»

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Som en stor fan av de beste Google Pixel-telefonene, kan jeg forstå hvorfor Godders valgte Pixel. Og dette er telefonene jeg vil anbefale til alle som går fra iOS til Android.

Det er noen kommentatorer som har nevnt at de bruker både iPhone og Android, men utviklingen av Android, kombinert med den solide maskinvaren, ser ut til å være en av grunnene til at folk velger Android-telefoner eller går fra iPhone.

«Jeg har begge, det er elementer jeg liker bedre på hver, men hvis jeg bare kunne velge én, ville det definitivt vært Android. Det er så mye mer frihet og tilpasning», sa kommentator SErics. «Muligheten til å sidelaste. Jeg foretrekker bare Android-grensesnittet fremfor iOS, men det er åpenbart personlig preferanse.»

Selv om jeg er en iPhone-bruker, fordi det er så enkelt å bruke og litt verktøyaktig snarere enn en spennende dings, føler jeg tiltrekningen til Android igjen. Jeg er nysgjerrig på å se hva den ryktede Samsung Galaxy S26 bringer til bordet neste år, og om det vil være telefonen som bringer meg tilbake til Android.