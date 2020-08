Samsung Note 20 og Galaxy S20 får tre år med Android-oppdateringer

Mye ble annonsert under Samsungs Galaxy Unpacked-evenement, men blant alt oppstusset gikk én detalj under radaren for de fleste: teknologigiganten har forpliktet seg til å oppdatere flaggskiptelefonene sine, hvilket inkluderer den nye Samsung Galaxy Note 20-serien, med Android- og sikkerhetsoppdateringer i tre år fremover.



Samsung garanterte tidligere opptil to år med OS-oppgraderinger og sikkerhetsoppdateringer, så denne forlengelsen gjør at koreanerne blir jevngode med Google, som lover tre år med oppdateringer for sine Pixel-telefoner.

Dette betyr at den nye Note 20-serien (og Galaxy S20-serien) kommer til å bli lansert med Android 10, få Android 11 når det kommer ut senere i år, bli oppgradert til Android 12 neste år og Android 13 i 2022.



Noe som gjør at Samsung fremstår som ytterligere vennligsinnede er at denne treårsforpliktelsen også kommer til å gjelde Galaxy Note 10- og Galaxy S10-telefonene, som kom med Android 9, og som dermed garantert kommer til å få oppdateringer frem til Android 12 i 2021.

Tre år med Android er bra, men ikke på nivå med iOS

Android har likevel litt igjen før OS-et tar igjen støtten Apple gir til iOS-enheter – hvis vi bruker iPhone 6s, som kom ut i 2015, så er det altså slik at disse kommer til å få iOS 14 senere i år.



Det at Samsung forlenger programvarestøtten til tre år er et flott fremskritt som forhåpentligvis kommer til å lede vei for andre telefonprodusenter (som ikke er Google), siden det er i praksis er slik at hver eneste produsent selv bestemmer hvor lenge enhetene de selger skal støttes. Det er verdt å merke seg at dette ikke bare gjelder morsom ny funksjonalitet, men også sikkerhetsoppdateringer som beskytter brukere fra uhumskheter som kan infiltrere både enheter og brukerdata.

Et annet aspekt en del Android-produsenter bør jobbe litt med er å klare å få fortgang i oppdateringsprosessene. Selv om Google Pixel-telefoner kunne oppgradere til Android 10 da den ble lansert 3. september, 2019, var det ikke før i november at Samsungs flaggskip begynte å få den nye OS-versjonen – og det bare i Tyskland. Resten av Samsungs telefoner har fått oppdateringer her og der basert på hvor man har befunnet seg, og om man har kjøpt telefonen med abonnement – for ikke å snakke om at pandemien utsatte oppdateringer i India, der man ikke fikk siste OS-versjon før i slutten av mai.



Det er uklart om denne nye forpliktelsen fra Samsung kommer til å ha noen påvirkning på hvor lang tid det kommer til å ta før man får den nyeste versjonen av Android. Inntil vi får mer informasjon må vi nesten anta at Samsung fortsatt kommer til å bli overskygget av Apples radige oppdateringer, siden alle kompatible iPhone-enheter kan oppdateres med en gang en ny iOS-versjon finner veien til eteren.

Kilde: Android Central