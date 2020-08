Samsungs Galaxy Unpacked 2020: alle Galaxy-enhetene vi fikk se

Samsung avslørte i dag hele sju nye enheter under sitt Galaxy Unpacked-evenement. Dagens nyvinninger heter Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 3 og Galaxy Z Fold 2.

Dagens strøm bar preg av den pågående pandemien i både form og innhold, der selve evenementet foregikk i Korea med et helvirtuelt publikum, og Samsung fokuserte på hvordan en verden i forandring har påvirket deres produkter og hvordan de produseres.

Galaxy Note 20 og Note 20 Ultra

Som ventet ble vi presentert for to nye Note-telefoner i Note 20 og Note 20 Ultra, og som navnet tilsier er dette fortsatt store telefoner med medfølgende penner, dermed var S Pen og hvordan denne kommer til å fungere med de nye enhetene et av de store midtpunktene for Samsung i dag.

Ved hjelp av blant annet å gå fra skjermer med en oppdateringsfrekvens på 60 Hz i de eldre modellene, til 120 Hz i de nye; og å ta i bruk prediktiv AI, skal de nye enhetene ha kun 9 millisekunder latenstid ved bruk av S Pen. Dette gjør at man kommer langt nærmere den fysiske følelsen av å skrive.

På innsiden har begge telefonene samme Exynos 990-prosessor, men Ultra-varianten får 12 GB minne, kontra standardmodellens 8 GB. Når det gjelder kameraene er forskjellene større, der bare ultravidvinkelkameraene overlapper når det gjelder bildestørrelse. Note 20 Ultra-modellens kameraer ligner en del på de man finner i Galaxy S20 Ultra (108 MP hovedkamera, men med «bare» 50x zoom denne gangen), mens Note 20 nøyer seg med 12 MP.

Den nye Mystic Bronze-fargen tar seg godt ut på både S Pen og Galaxy Note 20. (Image credit: Samsung)

Skjermene er på henholdvis 6,7 og 6,9 tommer, og oppløsningene er såkalt FullHD og QuadHD. Noe overraskende er det at det bare er Ultra-varianten som har 120 Hz oppdateringsfrekvens. Resten av designet legger seg tett opptil tidligere Note-varianter, og i år får vi telefonen i den nye fargen Mystic Bronze (hvilket går igjen i alle de nye Galaxy-enhetene.)

I Norge vil vi få tre ulike modeller. Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra (256 GB) og Galaxy Note 20 Ultra (512 GB). Prisene ligger på henholdsvis 12 290 kroner, 14 990 kroner og 15 990 kroner.

Galaxy Tab S7 og S7+

I år kommer det to nye nettbrett fra Samsung, noe som i større grad speiler Apple, der S7+ kan komme til å bli en arg ny konkurrent for iPad Pro. Alle innovasjoner i hvordan S Pen fungerer finnes også her, og i tillegg til en mer realistisk følelse av at man faktisk skriver, har Samsung også lagt til en hel del mer funksjonalitet i selve Note-appen. Man kan eksempelvis enklere manipulere tekst man allerede har skrevet (rotere), og hvis man spiller inn lyd mens man noterer vil lyden og notatene synkroniseres, slik at man for eksempel kan finne tilbake til en spesifikk del av en forelesning via å klikke på et ord man har notert ned.

Med nye Galaxy Tab S7 og S7+ kan man bruke opptil tre apper samtidig. (Image credit: Samsung)

Skjermstørrelsene er henholdsvis på 11 og 12,4 tommer, og her har heldigvis begge fått 120 Hz oppdateringsfrekvens (hvilket gjør at S Pen henger bedre med i svingene). S7+ tar i bruk AMOLED (verdens største i et nettbrett, ifølge Samsung), mens S7 har et LCD-panel. Dette har definitivt innvirkning på bildekvaliteten, men mest interessant blir det kanskje å se hvor mye man tjener i batteritid ved bruk av AMOLED kontra LCD.

Galaxy Tab S7 og Galaxy Tab S7+ kommer til å koste henholdsvis 8990 kroner og 11 490 kroner for WiFi-variantene, og hvis man vil ha muligheten til å bruke mobildata (4G på S7, 5G på S7+) må man opp på 9990 kroner og 13 990 kroner.

Galaxy Buds Live

Det har gått rykter om de bronsegylne bønnene i ukesvis nå, og det ser ut til at mange av ryktene stemte. Her tar Samsung et klart sikte på Apple AirPods Pro og fyrer løs med aktiv støydemping et helt nytt og originalt design (i motsetning til enkelte andre produsenter).

Ifølge Samsung gjør det åpne designet (i samarbeid med de tre mikrofonene) at man kan stenge ute 97 % av lavfrekvente lyder (under 700 Hz), samtidig som man fortsatt kan få med seg menneskestemmer – og under strømmen ble det demonstrert en samtale-test mellom en «konkurrent» (det er ikke vanskelig å skjønne hvilken konkurrent Samsung sikter til her) og nye Galaxy Buds Live, der sistnevnte ikke overraskende kom seirende ut. Akkurat hvor bra den aktive støydempingen fungerer i praksis finner vi dessverre ikke ut før vi får opplevd bønnene i våre egne ører.

21 timer skal man kunne være på farten før man trenger å lade Galaxy Buds Live. (Image credit: Samsung)

Batteritiden, med etuiet, ligger på totalt 21 timer, noe som er vesentlig mindre enn man får med OnePlus Buds, men med Galaxy Buds Live skal man til gjengjeld drive en del mer avansert teknologi.

Galaxy Buds Live får man i tre ulike farger: sorte, hvite og i den ovennevnte mystiske bronsefargen. Prisen ligger ved lansering på 1990 kroner, og er dermed et hakk billigere enn Apple Airpods Pro.

Galaxy Watch 3

Som forventet fikk vi også en titt på Galaxy Watch 3, og designet i år har tatt enda noen steg nærmere et mer klassisk armbåndsur-design. En fiffig detalj om man er opptatt av mote og matchende håndpryd er muligheten til å ta bilde av klærne man har på seg (med mobilen), og få klokken til å finne en digital urskive som passer til fargene man har på seg.

Galaxy Watch 3 er 14 % tynnere enn den originale Galaxy Watch-klokken, men man får de samme størrelsene på 41 mm eller 45 mm, og samme gode AMOLED-panel (som alltid er på), samt Corning Gorilla Glass DX som beskytter det hele.

Årets Galaxy Watch 3 har langt mer funksjonalitet knyttet til trening og helse. (Image credit: Samsung)

Uret skal også være15 % lettere enn originalen, og om man føler seg i det luksuriøse hjørnet kan man også kjøpe en enda lettere variant laget av titan. Samsungs nye fargefavoritt, Mystic Bronze, får man dessverre kun i den minste varianten, mens man kan kun få Mystic Black i 45 mm-versjonen; Mystic Silver finnes både i 41 mm og 45 mm.

Galaxy Watch 3 har nye sensorer som i stor grad er lånt fra den mer treningsfokuserte Watch Active 2. Helt nytt i år er registrering av fall (en velkjent Apple-funksjonalitet) og avlesning av oksygenmetning i blodet.

Er man ute etter varianten på 41 mm må man ut med 5190 kroner, mens den største på 45 mm går for 5490.

Galaxy Z Fold 2

Over 20 år etter at Steve Jobs ytret de famøse ordene «one more thing» er ikke Samsung snauere enn at de også i dag hadde glemt en siste detalj de ville nevne. Galaxy Z Fold 2 er oppfølgeren vi alle visste ville komme, og som kanskje ikke representerer noen utpreget revolusjon i brettetelefonsegmentet, men som likevel hadde noen forbedringer å by på.

Galaxy Z Fold 2 utbedrer ifølge Samsung en del av problemene enkelte brukere hadde med hengselet. (Image credit: Samsung)

Samsung fokuserte her på tilbakemeldinger fra eksisterende Fold-kunder, og kunne vise til et forbedret hengsel (som oppfører seg mer statisk når man vinkler den, fremfor å ha den helt lukket eller helt åpen), og ikke minst bedret funksjonalitet når det gjelder å holde støv og smuss unna det delvis åpne hengslet. Her fikk vi servert det klart morsomste klippet i strømmen, av hvordan Samsung har tatt inspirasjon fra støvsugerbransjen. Man må med andre ord være kreativ når man skal brette telefoner.

Noen pris eller informasjon om når telefonen kommer på markedet fikk vi ikke denne gangen, men den 1. september skal Samsung holde et eget evenement som skal gi oss flere detaljer om både selve enheten og videre lansering.