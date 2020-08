Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy S20 krijgen gegarandeerd drie jaar Android-updates

Er werd veel aangekondigd op het Samsung Unpacked event, maar te midden van alle spannende toestellen, kan een belangrijk detail onopgemerkt zijn gebleven: de smartphonemaker zet voortaan sterker in op de updates van zijn vlaggenschipreeksen zoals de nieuwe Samsung Galaxy Note 20. Je krijgt nu namelijk drie jaar Android-updates en beveiligingspatches.

Samsung verzekerde hiervoor tot twee jaar updates en beveiligingspatches, dus deze uitbreiding brengt het op gelijke hoogte Google, dat drie jaar van beide belooft voor zijn Pixel-smartphones.

Dit betekent dat de nieuwe Note 20-reeks en de Galaxy S20-serie (beide gelanceerd met Android 10), gegarandeerd de updates naar Android 11, Android 12 én Android 13 zullen ontvangen.

Beter nog, Samsung breidt de driejarige belofte uit naar de Galaxy Note 10 en Galaxy S10 van vorig jaar, die beide zijn gelanceerd met Android 9 en dus gegarandeerd updates zullen krijgen tot en met Android 12 in 2021.

Drie jaar Android is goed, maar iOS doet het beter

Android heeft nog een lange weg te gaan voordat het de uitgebreide ondersteuning van iOS inhaalt. Zo zal bijvoorbeeld de iPhone 6s van 2015 worden geüpgraded naar iOS 14 wanneer die update later dit jaar wordt gelanceerd.

De uitbreiding van Samsung naar drie jaar is een groot precedent, vooral als andere niet-Google-smartphones dit voorbeeld volgen. Elk merk neemt ook zijn eigen beslissingen over de ondersteuning voor zijn toestellen. Het gaat hier niet alleen om leuke nieuwe functies, want beveiligingsupdates beschermen hun eigenaars tegen cyberaanvallen en malware.

Het volgende waar niet-Google Android-smartphones aan moeten werken, zijn snellere updates. Terwijl de Google Pixel-telefoons konden upgraden naar Android 10 toen het op 3 september 2019 werd gelanceerd, begonnen de vlaggenschepen van Samsung eind november de nieuwe versie te krijgen. Het duurde daarna nog enkele maanden voor de update bij iedereen was aangekomen.

Het is onduidelijk of deze nieuwe belofte van Samsung invloed zal hebben op hoe lang het zal duren om te upgraden naar de nieuwste versie van Android. Totdat we meer weten, moeten we ervan uitgaan dat Samsung achterblijft ten opzichte van Apple, aangezien alle compatibele iPhones kunnen worden geüpdatet op het moment dat de nieuwe iOS-versie live gaat.

