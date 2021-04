Netflix overrasker med trailer for sesong to av «Love, Death & Robots»

Netflix annonserte plutselig i dag tilbakekomsten av den fantastiske antologi-serien «Love, Death & Robots» via en vill trailer som viser scener fra sesong to.



Det kreative teamet bak det Netflix kaller «Volume 2» inkluderer regissører som Tim Miller («Deadpool», «Terminator: Dark Fate») og David Fincher («Fight Club», «The Social Network»), og de nye episodene fortsetter over samme lest som førstesesongen. Serien er en samling animerte kortfilmer som befinner seg i en rekke sjangre, alt fra science fiction via skrekk til fantasy.

Selv om det er snakk om animerte kortfilmer er «Love, Death & Robots» helt klart voksen-TV, og inneholder røslige mengder sex og vold – kanskje ikke så overraskende, gitt at prosjektet startet som en adaptasjon av det illustrerte magasinet Heavy Metal.

Selv om det er vanskelig å vite nøyaktig hva andresesongen av «Love, Death & Robots» kommer til å inneholde, basert på den hektiske traileren, så presenterer Netflix noen lovnader på YouTube-siden som inkluderer «nakne kjemper, juledemoner og dristige roboter» – ganske fjonge temaer, synes vi.



Skarpsynte tittere kommer også til å merke seg det svært korte glimtet man får av «Creed»-skuespilleren Michael B. Jordan (se bilde over), i animert form.



Det er heldigvis ikke lenge vi må vente på porsjon nummer to. Andresesongen av «Love, Death & Robots» kommer på Netflix 14. mai. Traileren avslører også at en tredje sesong er under utvikling som forespeiles lansert en eller annen gang i løpet av 2022.