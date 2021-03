Netflix lager film og anime med Keanu Reeves

Keanu Reeves er en populær mann for tiden. Skuespilleren laget Bill & Ted-oppfølgeren i fjor sommer sammen med Alex Winter, lånte stemme og likhet i CD Projekt Reds «Cyberpunk 2077» og skal igjen traktere Neo i «The Matrix 4» senere i år.



På toppen av det hele lanserte Reeves første utgave av «BRZRKR» – tegneserien han har laget – tidligere i mars. Nå, tre uker etter at Boom! Studios gav ut den første utgaven (1 av 12) har Netflix annonsert at de utvikler en spillefilm og en anime-serie basert på «BRZRKR».

Strømmetjenesten avslørte nyheten på sin NX-Twitter-konto mandag kveld, og bekreftet i samme slengen av Reeves kommer til å spille i og produsere filmen. Reeves skal også låne stemmen sin i produksjonen av anime-serien også.



Ta en titt på den offisielle annonseringen nedenfor:

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJMarch 22, 2021 See more

Hva er Keanu Reeves' «BRZRKR»?

For alle som ikke følger med på tegneserienyheter kan vi melde om at «BRZRKR» beskrives som en «brutalt storslagen saga» av utgiver Boom! Studios, og skal følge reisen til en udødelig kriger gjennom en 80 000 år lang historie.



Protagonisten i «BRZRKR» går under navnet «B», en halvveis dødelig halvgud som lever under en forbannelse som fører til at han må utføre voldelige handlinger, på tross av de mentale problemene dette medfører. Etter å ha vandret rundt på jorden i århundrer rekrutteres «B» av den amerikanske regjeringen, slik at han kan slåss på deres vegne i kamper som er for farlige for andre. Som takk for hjelpen får «B» hjelp med å få bukt med magien som gjør at han har evig liv.



Keanu Reeves er skaper og manusforfatter (en blant flere), og Matt Kindt («Folklords», «Bang!»), som har figurert på The New York Times-bestselgerliste, hjelper etter sigende Reeves med narrativet. Den anerkjente Marvel-kunstneren Ron Garney («Wolverine», «Captain America») skal tegne alle 12 utgavene, Bill Crabtree («BPRD») skal stå for fargeleggingen, Clem Robins («Hellboy») står for bokstaveringen mens karakterdesignet og omslagkunsten designes av Rafael Grampá («The Dark Knight Returns: The Golden Child».



Første utgave av «BRZRKR», som ble sluppet 4. mars, har solgt 615 000 eksemplarer – et salgstall som ifølge Bleeding Cool allerede skal være blant de høyeste i dette århundret.



There is currently no release date for Netflix's two adaptations or how closely the live-action film will stick to the source material. The anime series doesn't sound like it'll be a direct sequel, according to a Boom! Studios post in the wake of Netflix's announcement, but will expand on the BRZRKR universe that Reeves has spent years developing.



Per nå har vi ikke noen videre informasjon om når de to Netflix-adaptasjonene lanseres, eller hvor nære historien skal ligge den i tegneserieversjonen. Det virker ikke som om anime-serien kommer til å være en oppfølger, om et innlegg ført i pennen av Boom! Studios er noe å dømme etter, men at serien snarere skal ekspandere «BRZRKR»-universet som Reeves har brukt årevis på å utvikle.