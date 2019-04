Lekket video viser det som skal være iPhone 11 fra alle kanter

En ny lekket video gir oss det første helhetlige inntrykket av det som skal være Apples neste toppmodell.

Det er nettsiden CashKaro og den kjente rykteformidleren OnLeaks som sammen står bak den nye lekkasjen, videoen og tilhørende bilder ser ut til å bekrefte at iPhone 11 får et trippelt kamera plassert i en frikant på baksiden.

Videoen og bildene er bare de siste i en lang rekke lekkasjer som peker mot at iPhone får et slikt kamera, så de fungerer mer som ytterligere bekreftelse på tidligere rykter enn som ny informasjon.

Det slippes en hel rekke 5G-telefoner i år

Og brettbare telefoner kommer også

Her ser du hva vi mente om iPhone XS

Forsiden av denne telefonen er veldig like iPhone XS og iPhone X, og OnLeaks hevder i en separat tweet at den får det samme skjermhakket og omtrent de samme skjermkantene som iPhone XS.

Apple skal ettersigende redusere skjermkantene en liten tanke, mens skjermen skal beholde samme størrelse på 5,8 tommer. Målene til telefonen skal bli 143,9 x 71,4 x 7,8 mm, men det siste tallet øker til 9 mm ved kameraklossen.

En designendring du kan legge merke til på siden av telefonen er at mute-bryteren har blitt mindre og flyttes horisontalt som på iPad, i motsetning til den vertikale mute-bryteren på tidligere iPhone-modeller.

Det er imidlertid ikke særlig betydningsfullt, sammenlignet med det som skjer på baksiden.

Elegant eller stygg?

Den store kameraklumpen som huser de tre kameraene og en blits, kan fort skape splittelse blant iPhone-tilhengere.

Hvis det viser seg at iPhone 11 faktisk ser slik ut så vil det bryte ganske drastisk med den elegante og minimalistiske stilen Apple er kjent for, men vi må vente til den offisielle lanseringen før vi kan få et skikkelig inntrykk av hvordan publikum vil motta den.

Det faktum at et ekstra kamera på baksiden vil bringe med seg nye funksjonalitet – enten det er et ultravidvinkelobjektiv eller et telefotoobjektiv – kan kanskje veie opp før en eventuell negativ mottakelse av designet.

Uansett må vi huske at vi ikke uten videre må ta dette for god fisk, for det er tross alt bare en lekkasje og vi har ikke hørt noe om dette fra offisielt hold ennå. Det kan vi heller ikke regne med å gjøre før i september.