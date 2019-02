iPhone X solgte mest i Norge forrige måned

Tross at Samsung Galaxy S9 og S9+ nå endelig er i salg, ser det ut som iPhone X foreløpig beholder sin plass på toppen av listen over de meste solgte smarttelefonene i Norge. Det er i hvert fall tilfelle om vi skal tro den ferske salgslisten Telia har publisert i en pressemelding.

I og med at Samsung-flaggskipene kun har vært i salg i noen uker er nok sjansen stor for at de kan overta topplasseringen i neste runde, men det gjenstår å se. Det er også spennende å se at Huawei har vokst seg store nok til å utfordre kjempene i mobilmarkedet.

Her er den komplette listen med forrige måneds plassering i parentes: