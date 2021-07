iPad med OLED-skjerm spådd lansert i 2023

Alle telefonene i iPhone 12-serien har OLED-skjerm, og det har de fleste andre toppmodeller fra andre produsenter også, men merkelig nok er det ingen iPad-modeller som tar i bruk skjermteknologien. Apple-nettbrettene bruker fortsatt underlegne LCD-paneler, og iPad Pro 12,9" (2021) fikk Mini-LED. Det ser likevel ut til at OLED kan være på vei – men antakeligvis ikke før i 2023.



Nettopp dette året har blitt forslått i en spådom fra Display Supply Chain Consultants (DSCC), som også sier at den første iPad-modellen med OLED kommer til å ha en skjerm på 10,9 tommer. Det betyr at det antageligvis vil være snakk om en ny iPad Air-modell, siden dagens variant (iPad Air 4) har en skjerm på denne størrelsen.



Når det er sagt, så tar vi 2023-spådommen med en klype salt, siden det ikke er lenge siden en annen kilde mente å vite at den første iPad-modellen med OLED-skjerm skal være på vei i 2022. Hvem som har rett er per nå uklart. Kildene ser likevel ut til å være enige om størrelsen på skjermen, så at det er en iPad Air-modell som får OLED først er relativt sannsynlig.

Markant oppgradering

OLED-paneler kan tillate dypere sortnivåer og bedre kontrast enn LCD-teknologien Apple bruker per nå, så det er ingen tvil om at det er snakk om en oppgradering.



Selv om vi sammenligner med Mini-LED-teknologien (også LCD) i iPad Pro er overgangen til OLED gunstig, selv om Mini-LED har en fordel i at skjermen er svært lyssterk, og ikke har problemer med innbrenning, noe som kan være tilfellet med OLED. Apple har tydeligvis bestemt seg for at Mini-LED er veien å gå for årets mer arbeidsfokuserte iPad Pro-modeller, og det kan være gode grunner til det.



Samtidig er det slik at vi tidligere har hørt rykter om at disse Mini-LED-panelene er en midlertidig løsning, og at OLED også skal være på vei til iPad Pro, men antakeligvis ikke før etter at Apple har implementert den nye skjermteknologien i iPad Air. Det later med andre ord til at LCD-æraen snart kan være over for Apple, i alle fall på enheter som bruker iOS og iPadOS.

Kilde: Phone Arena