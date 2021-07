iPad OLED, non li vedremo fino al 2023

Tutti gli iPhone della serie iPhone 12 sono dotati di schermo OLED, ma finora nessun iPad ha mai ricevuto lo stesso trattamento. É vero che il nuovo iPad Pro 2021 è dotato di display Mini LED, ma la strada per la tecnologia OLED è ancora lunga: si parla infatti del 2023.

Questo secondo le ultime indiscrezioni di Display Supply Chain Consultants (DSCC), secondo cui i primi iPad OLED avranno un display da 10,9". Questo significa che molto probabilmente i primi iPad a includere tale tecnologia saranno gli Air, dal momento che iPad Air 4 ha uno schermo di queste dimensioni.

Questa notizia non è stata in alcun modo confermata ufficialmente e va presa con la dovuta cautela, soprattutto considerando che secondo un'indiscrezione precedente i nuovi iPad OLED sarebbero arrivati nel 2022. Al momento non siamo in grado di dire quale data sia più plausibile, ma le fonti sono d'accordo sulle dimensioni del display che avrà il primo iPad OLED.

Un bell'aggiornamento

I pannelli OLED garantiscono un'esperienza visiva migliore, con neri più profondi e un contrasto di qualità superiore rispetto agli schermi LCD attualmente utilizzati da Apple.

La tecnologia OLED presenta miglioramenti anche rispetto alla tecnologia Mini LED, che però presenta alcuni vantaggi come una luminosità superiore e l'assenza dell'effetto burn-in, che si rischia sugli schermi OLED. É per questo che Apple ha optato per la tecnologia Mini LED per i nuovi iPad Pro, pensati per la produttività.

Secondo le ultime indiscrezioni, in futuro la tecnologia OLED arriverà anche sugli iPad Pro, ma pare che non toccherà a loro per primi. Sembra che gli schermi LCD e Mini LED abbiano i giorni contati!

Via Phone Arena