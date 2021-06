Che si tratti di una piccola impresa, un influencer alle prime armi oppure un professionista che sta sviluppando la propria attività, prima o poi sono molti quelli che si domandando come creare un sito web da soli. Anzi, probabilmente la domanda è “come creare un sito web da soli e gratis?”. Ebbene, qui di seguito vi diciamo come creare un sito web da soli, spendendo nulla o pochissimo.

Creare il proprio sito web da soli è molto più facile di quanto si pensi e, soprattutto, è gratis. Sempre più persone e aziende, stanche di dipendere esclusivamente da profili social, creano la propria pagina online da zero e senza spese. Con questa guida Techradar ti aiuta a creare un sito web da solo.

Prima di entrare nel merito, però, cominciamo con un suggerimento fondamentale: ti suggeriamo di riflettere attentamente sullo scopo della tua pagina web: è una pagina professionale, un blog oppure un sito per vendere i tuoi servizi? Rispondere a questa domanda ti aiuterà a costruire, da solo e gratuitamente, un ottimo sito web. A questo punto, puoi passare all’azione.

Per creare un sito web devo essere un programmatore?

La risposta breve è: no, non serve essere programmatori per creare un sito web da soli. Di sicuro un po’ di competenze extra aiutano, ma almeno all’inizio se ne può fare a meno.

Il modo più completo, ma anche più complesso, per creare un sito web è lo studio di svariati linguaggi (di programmazione e di markup): HTML, CSS, JavaScript e PHP. Questi linguaggi sono le basi di qualsiasi sito web.

Ma studiare programmazione non è l’unica possibilità per creare un sito web. Anche se non sei esperto di linguaggi informatici e altri aspetti tecnici, puoi ugualmente e facilmente creare una pagina online personale e/o professionale da solo e senza spese.

Come? Usando un CMS, Content management system. Vediamo di cosa si tratta.

A che serve un CMS per il tuo sito?

CMS sta per Content Management System. Si tratta di strumenti detti anche “ costruttori di siti web ”. La maggior parte permettono di fare quasi tutto senza sapere nulla di programmazione, o quasi nulla. Se hai delle competenze informatiche di base sei certamente in grado di creare il tuo sito web da solo, senza problemi.

I CMS possono avere più di un componente. Di base hanno un sistema per modificare e pubblicare le pagine web, cioè i contenuti. Poi possono integrare un sistema per il web hosting , e a volte ci sono anche gli strumenti necessari per gestire il dominio web.

Il CMS più popolare è WordPress, ed è anche quello più consigliabile - molti siti famosi nel mondo lo usano. WordPress è uno strumento completo e ampiamente scalabile: si integra con le tue competenze e ti consente di costruire da solo il tuo sito. Inoltre puoi sempre migliorare il tuo sito, senza ulteriori spese.

Per usare WordPress per creare il tuo sito web, però, avrai bisogno di un servizio di hosting. Di cosa si tratta?

Qual è il miglior host per la tua pagina online?

Le piattaforme che possono ospitare il tuo sito web sono tantissimi. Abbiamo selezionato per te le migliori realtà attive in Italia e che offrono i loro servizi, compresa l’assistenza, in italiano.

I migliori hosting in Italia sono:

OVHcloud

WordPress Hosting

Siteground

GoDaddy

ServerPlan

VHosting

Shellrent

Ogni host presenta molteplici piani, dalla durata variabile, a cui puoi abbonarti e servizi di cui puoi usufruire. Per questo è importante che tu abbia chiaro quali siano gli scopi e gli obiettivi del tuo sito web e scegliere la piattaforma che ti permetta di farlo da solo, senza spese e al meglio.

Per esempio, OVHcloud offre una soluzione di web hosting per uso personale che sarà l’ideale per la maggior parte di voi, con prezzi a partire da €1,99 +IVA al mese. E poi eventualmente potrete passare a OVHcloud Hosting Pro , se vorrete un prodotto più avanzato per la vostra attività.

Ogni host ti offre la possibilità di registrare un tuo dominio personalizzato, creare una o più mail ad hoc per il tuo sito e altre feature. Ti suggeriamo di leggere attentamente i piani a disposizione e di scegliere con la dovuta attenzione.

Come creare il tuo sito web?

Superate queste tappe, puoi passare all’effettiva realizzazione del tuo sito web. Come già anticipato, puoi farlo da solo e senza spese ulteriori.

I passaggi fondamentali per la realizzazione di una pagina online sono:

Molti servizi di hosting forniscono anche un CMS incluso con il servizio, ma altre volte dovrete installarne uno separatamente. Ci sono sempre delle semplici istruzioni da seguire per farlo.

Quando sarai soddisfatto, potrai pubblicare il tuo sito online, compilare i dati per farlo comparire tra i risultati dei motori di ricerca e condividerlo con clienti, colleghi, amici e parenti.

Un paio di suggerimento per il tuo sito

Concludiamo questa guida con un paio di “dritte” per il sito web che hai creato da solo e senza spese.

Il primo suggerimento è tenere sempre d’occhio lo “stato di salute” del sito, grazie agli strumenti del CMS e dell’host. Un sito non curato potrebbe danneggiare non solo i tuoi device, ma anche la tua immagine.

Ti consigliamo anche di seguire altri siti che ti ispirino e/o possano essere un riferimento per i tuoi scopi. Non si tratta di copiare, ma piuttosto di capire come migliorare costantemente la tua pagina confrontandoti con altri.

Se desideri dare un tono più professionale al sito, ti consigliamo di realizzarlo tenendo conto dei tanti device attraverso cui è possibile navigare online oggi. Ogni host e CMS prevedono una serie di opzioni per adattare il tuo sito a tablet e smartphone: fanne buon uso.

L’ultimo suggerimento è di non considerare mai il tuo sito come “finito”. Uno dei punti di forza del web è la possibilità di trasformare le sue pagine nel corso del tempo: non perdere quest’occasione, senza però abbandonarti alle mode del momento.