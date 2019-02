Ice lanserer ny løsning for storforbrukere av mobildata

Konkurransen om storforbrukerne av mobildata raser om dagen, og nå kaster Ice seg inn i kampen med Data Frihet. Dette er en tilleggstjeneste for alle Ice-kunder som har 6 GB-abonnement eller høyere, og for et tillegg på 99 kroner i måneden, får du tilgang til å bruke opptil 1000 GB.

Det er likevel et stort «men», og det er at Data Frihet kun gjelder i Ice sitt eget nett, og når telefonen går over til Telias nett så bruker du av den av den vanlige datakvoten som følger med abonnementet ditt.

I en pressemelding selskapet har sendt ut i dag er administrerende direktør i Ice, Eivind Helgaker, opptatt av å understreke hvor god dekning du får i Ice sitt nett:

– Vi har nå bygget ut til 89 prosent av befolkningen og det blir bedre for hver dag som går. Det betyr at 9 av 10 nordmenn har vårt nye mobilnett der de bor.

Likevel er det ikke til å komme unna at Ice ikke gir den samme dekningen som konkurrentene, og spesielt ikke i mer grisgrendte strøk. Mange Ice-kunder trenger derfor fortsatt Telias nett, enten hjemme, på hytta eller ute på veien.

Telefonen vil som vanlig bytte automatisk etter behov, og dermed er det nødvendig for deg som kunde å vite hvilket nett du er i til enhver tid så du kan tilpasse forbruket ditt. Dette har Ice løst ved å legge til et ikon i Ice-appen som viser om du er tilkoblet deres nett eller ikke. Når ikonet er gult er du i Ice sitt nett, og når det er grått er du utenfor.

Ice-appen har et ikon som viser om du er tilkoblet Ice sitt nett eller ikke. (Kilde: Ice) (Image: © Ice)

Lavere hastighet

Det er også verdt å legge merke til at 4G-hastigheten du får med Ice sin løsning er mye lavere enn den du får med Chili Mobil og Telias stordataabonnement. Du får nemlig 10 Mbit, men det mener samtidig Helgaker er mer enn nok til de fleste behov:

– Når vi ser på hastighetsbehovene for de mest populære mobiltjenestene så krever de aller fleste godt under både 10 og 5 mbit/s. Det er viktig at vi som mobilbransje bidrar til å gi forbrukerne mer og bedre informasjon om hvilke hastigheter som faktisk trengs til forskjellig type mobilbruk, sier Helgaker.

Hvilket selskap blir det neste som kaster seg på mobildatakjøret?