Google slipper to nye og billigere Pixel-telefoner

Google slapp en rekke nyheter under årets Google IO, men som vanlig var det maskinvaren som stjal showet. Utover det fikk vi imidlertid også se noen spennende nye ideer som blant annet viser at Google prøver å ta personvern på alvor.

Google Pixel 3a

Bilde: Google

Vi hadde allerede fått en sniktitt på denne telefonen takket være en lekkasje, men dette var første gangen Google faktisk viste frem Pixel 3a. Dette er en mellomklassemodell med enkelte flaggskipspesifikasjoner, og prisen er oppgitt til 399 dollar, noe som burde bety en norsk pris på rundt 4000 kroner.

I motsetning til de dyrere Pixel-telefonen får du til og med hodetelefonutgang, noe som kommer godt med for deg som ikke har hoppet på trådløstoget ennå.

Du kan lese mer om hva vi synes om Google Pixel 3a i vår førsteinntrykk-artikkel.

Google Pixel 3a XL

BIlde: TechRadar

Hvis det kan friste med en rimelig Pixel-telefon men du er av dem som fortsatt vil ha en stor skjerm, så kan Google Pixel 3a XL være interessant for deg.

Den er litt dyrere enn Pixel 3a (479 dollar), og du får den samme ytelsen, kameraene, designet og funksjonene inkludert hodetelefonutgang.

Dette virker som en solid telefon, og du kan lese mer om hva vi synes om den i vår førsteinntrykk-artikkel.

Google Home Hub kommer til Norge

Bilde: Google

Den andre store nyheten for oss her hjemme, er at Google endelig skal slippes sin smartskjerm Google Home Hub i norske butikker. Samtidig skifter den også navn til Google Nest Hub, noe vi kommer tilbake til nedenfor.

Prisen er satt til 1299 kroner og det er mulig å sette seg på venteliste i Googles nettbutikk allerede nå, men nøyaktig når den faktisk kommer i salg er foreløpig ikke kjent.

Google Nest Hub Max

Bilde: Google

Samtidig med at Google Home Hub skifter navn til Google Nest Hub, så slipper selskapet også en ny modell med navnet Google Nest Hub Max. Som navnet tilsier har altså Google nå kombinert Nest- og Home-produktene sine i de samme enhetene, og dette skal være en del av en større konsolidering av merkevarene i tiden fremover.

Nest Hub Max er utstyrt med en 10 tommer skjerm i motsetning til Nest Hubs 7 tommer, og den skal utstyres med et Nest sikkerhetskamera som holder et høye med hjemmet ditt når du ikke er hjemme og som også kan brukes til videosamtaler.

Google er samtidig veldig bevisste på hvor aktuelt personvern er om dagen, og de var raske med å påpeke at kameraet kun gjør opptak når du ber om det. I tillegg sitter det også en fysisk knapp på baksiden, som kobler fra både kameraet og mikrofonen.

Via Google Duo blir det også mulig å føre samtaler mot både iOS, Android og PC-er med Chrome. Nest Hub Max skal lanseres i sommer i USA, Storbritannia og Australia for 229 dollar, men det er usikkert om og eventuelt når den kommer til Norge.

Du kan lese mer om Google Nest Hub Max i vår førsteinntrykkartikkel.

Android Q beta 3 og mørk modus

Bilde: Google

Android Q slippes ikke før senere i år, men Google viste frem noen av nyhetene vi kan vente oss.

Sikkerhetsinnstillinger skal nå bli mer tilgjengelige i innstillingene, og du skal få varsel når en app leser lokasjonshistorikken din. Apper får heller ikke lov til å gjøre dette etter at du har lukket dem.

Vi fikk også et glimt av Android Qs mørke tema, som gjør hele telefonens grensesnitt mørkt og som også automatisk aktiverer strømsparing.

Kjøremodus

Bilde: Google

Bilvennlige funksjoner har vært prøvd ut med Google Assistant før, men nå har Google også annonsert en offisiell kjøremodus som skal gjøre det tryggere å bruke telefonen i bilen.

Det eneste du må gjøre er å si «Hey Google, let’s drive» eller tilsvarende på norsk så bytte telefonen modus til et enklere grensesnitt, der du får rask tilgang til ofte brukte kontakter og de mest relevante appene som kart, samtaler og lignende.

Slett dataene dine automatisk

Hvis du ikke liker tanken på at Google lagrer dine personlige data på en eller annen server for all fremtid, så er det greit å vite at du snart får mulighet til å aktive automatisk sletting etter et visst tidsrom.

Tre måneder? To år? Google lover å ordne det, og funksjonen skal dukke opp med Android Q.