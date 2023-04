Apple kan komme med en iMac som består av en glassplate

Apple har fått godkjent et interessant patent som antyder at fremtidige modeller av iMac kan få et banebrytende ansiktsløft. Ifølge dokumentasjonen skal en iMac potensielt kunne lages av én enkelt glassplate som utvider brukerens skjerm ved å projisere bildet på en overflate i nærheten – som for eksempel veggen bak datamaskinen.

Ideen er i seg selv utrolig futuristisk, selv etter Apples trendsetterstandarder. Tanken på å få utvidet skrivebordet med en projisert flate er nesten som klippet rett ut av en science fiction-film (Åpnes i ny fane). Apple Insider (Åpnes i ny fane) tar grundig for seg det nylig innvilgede patentet (Åpnes i ny fane), og de bemerker at Apple ser ut til å ha planer om å benytte flatene som befinner seg i nærheten av datamaskinens skjerm.

«I enkelte oppsett», beskriver patentet, «kan den elektroniske enheten bli utstyrt med projiserende skjermer som bidrar til å utvide det visuelle arealet som er tilgjengelig for brukeren». Tegningene viser en vanlig iMac som projiserer informasjon bakover, men beskrivelsen nevner også hvordan enheten kan komme i veien for sin egen projeksjon.

Fremtiden til iMac?

Graver man dypere i dokumentene, vil man oppdage at det står at «det bakre kabinettet kan få en del bestående av glass eller en annen transparent struktur som bildesensorer og andre optiske sensorer kan ta imot lys gjennom». Dette kan tyde på at baksiden av den aktuelle iMac-modellen kan bli laget av glass, men det kan se ut til at Apple prøver å gjøre fremtidens iMac praktisk talt usynlig. De delene av det projiserte bildet som eventuelt blokkeres av selve maskinen, vil i stedet vises på selve skjermen.

Hvis vi i fremtiden får se en iMac i klart glass, eller en iMac som kan projisere bilder til den andre siden av rommet for å utvide brukerflaten, vil dette være banebrytende for hele bransjen. Dette vil være et herlig dristig trekk fra Apple, og det vil garantert skape rystelser i markedet.

Vi håper på et slikt gjensyn med Apple på deres mest innovative!

