Slik ser du «Formula 1: Drive to Survive» på Netflix, uansett hvor du befinner deg

For mange seere var sesong 1 av «Formula 1: Drive to Survive» det første møtet med det ypperste innen motorsport, og et fascinerende innblikk i F1-sirkuset. Mange hektet seg på Grand Prix-arrangementene, som normalt sett foregår mellom mars og november, og ble i fjor vitne til en virkelig heseblesende sesong med en avslutning som knapt kunne vært mer spennende om den var planlagt.

Slik ser du «Formula 1: Drive to Survive» Lansert: Fredag 11. mars Antall episoder: 10 Medvirkende: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Will Buxton, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas Se nå: Strøm «Formula 1: Drive to Survive» på Netflix for 89 kroner i måneden.

Vi vet derfor meget godt hva slags kvaliteter vi har i vente når sesong 4 av «Formula 1: Drive to Survive» har premiere på Netflix i mars. Her blir det et beinhardt press frem til aller siste løp, og kontroverser oppe og i mente.



De store personlighetene både i og rundt de perfeksjonerte maskinene har sitt å komme med når ting butter i mot, og i år er det mer av nok motgang for de aller fleste. I DTS følger vi ikke bare topplagene og kjøreessene, som kniver om å stå igjen som vinnere av sesongen, men vi blir også kjent med rivaliseringen som foregår lengre nede på tabellen; og godt er det, for mange tidligere legender innen motorsporten har hatt problemer med å henge med Red Bull og Mercedes de siste årene – men i 2021 starter sistnevnte med hjertet i halsen: bilene fungerer ikke som de skal i pre-season.



Det store trekkplasteret er selvfølgelig knivingen mellom Sir Lewis Hamilton og utfordrer Max Verstappen, og man må ha bodd under en stein om man ikke har fått med seg den dramatiske avslutningen på fjorårssesongen, men om du på mirakuløst vis har klart å holde deg unna nyhetene: Mer spennende duell enn dette får du ikke.

Slik ser du «Formula 1: Drive to Survive» i Norge

«Formula 1: Drive to Survive» finner man på Netflix. Strømmetjenesten legger hvert år ut alle episodene i hver sesong på samme dag, og sesong 4 ble lagt ut fredag 11. mars.



Det er totalt 22 løp i 2021-sesongen av Formel 1-sirkuset, og disse fordeles ut over 10 episoder som alle har forskjellige fokus. Her får man innblikk i både ledelsen, førerne, det mekaniske og alt PR-arbeidet rundt Grand Prix-løpene. Netflix har tre forskjellige typer abonnementer, men med alle tre får man tilgang til alt innholdet tjenesten har å tilby. Forskjellen ligger i oppløsning, kvalitet, antall skjermer man kan bruke samtidig og hvor mye man kan laste ned (og se uten nett.) Det rimeligste abonnementet koster 89 kroner i måneden.

(Image credit: Netflix)

Slik ser du «Formula 1: Drive to Survive» om du er i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet er det stor sannsynlighet for at du ikke får tilgang til det samme innholdet hos strømmetjenestene du abonnerer på som du gjør når du sitter hjemme i sofaen i Norge. Netflix tilbyr tilgang til det norske innholdet om du befinner deg kortere tidsperioder innenfor EU og EØS, men om du er på en lengre reise, eller i litt mer eksotiske land, vil det tilgjengelige innholdet være annerledes.



Dette kalles geoblokkering, som altså er blokkering av adgang hvis du befinner deg utenfor det «digitale» området strømmetjenesten «sender» sitt innhold.



Heldigvis finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er en type programvare som gir deg mulighet til å omgå geoblokkeringer, og dermed få adgang til norsk innhold, selv når du befinner deg i utlandet. Dette er både lovlig og rimelig, og VPN-tjenester er også svært enkle i bruk.



Hvis du har bruk for en VPN-tjeneste når du skal strømme innhold fra Norge kan vi anbefale ExpressVPN, som for tiden topper vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet i 2022.

ExpressVPN – skaff deg en framifrå VPN



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Slik bruker du en VPN-tjeneste

For å bruke en VPN-tjeneste følger du disse tre enkle stegene.



1. Last ned og installer VPN-programvaren: Vår testvinner er som sagt ExpressVPN



2. Kople deg til en passende lokasjon/server: Åpne VPN-applikasjonen og velg hvilket land du vil kople deg til.



3. Gå inn på strømmetjenestens livestrøm: Ønsker du å se «Formula 1: Drive to Survive» du altså til Netflix.

Slik ser du Formel 1 2022-sesongen på nett

Hvis du ikke allerede følger F1-sirkuset live, så er dette det perfekte tidspunktet å starte. Ikke bare har Netflix lagt ut «Formula 1: Drive to Survive», men det er nettopp nå i mars den inneværende Formel 1-sesongen starter. Første løpshelg er 18.-20. mars, og de 22 løpene fordeles ut mot siste løpsdag 20. november.

Du kan velge å strømme Formel 1 enten på Viaplay, eller via F1s offisielle hjemmeside, der man med sistnevnte løsning får en del ekstra tilgang til ekstrainnhold.

For mer inngående informasjon om hvordan man strømmer Formel 1 på nett, samt informasjon om F1-programmet og neste løp, ta en titt på vår dedikerte Formel 1-artikkel.