Samsung SmartThings legger til støtte for 25 smarthjem-enheter fra IKEA

Samsung har oppgradert SmartThings-integrasjonen med IKEA smarthjem-enheter

Du kan nå koble 25 nye IKEA-enheter direkte til SmartThings-huben din

Det fungerer nå med SmartThings-appen på Samsung TV-er

Samsungs smarthjemplattform SmartThings har nettopp fått en sårt tiltrengt oppgradering med flere integrasjoner for IKEAs nye serie med smarthjem-enheter.

Den koreanske teknologigiganten har lagt til forbedrede integrasjoner for 25 av de nyeste Matter-over-Thread IKEA-smarthjem-enhetene, inkludert smartkontakter og belysning. Dette inkluderer også IKEAs fjernkontroll med rullehjul, dørsensorer, vannlekkasjesensorer, luftkvalitetssensorer og mer.

Selv om IKEAs flaggskipserie er et skritt under mange av de beste smarthjem-enhetene, er de solide alternativer på inngangsnivå, som lar Samsung-brukere lage sitt eget smarthjem-økosystem til en overkommelig pris.

Frem til nå kan det være litt stress å koble IKEA-smarthjem-enheter til SmartThings. Tidligere trengte brukere separate IKEA- og SmartThings-huber for å integrere IKEA-smartenheter, men nå kan brukere koble dem direkte til en SmartThings-hub.

Det er også gode nyheter for eiere av Samsung TV-er, ettersom denne integrasjonen også lar deg enkelt kontrollere IKEA-enheter via SmartThings-appen på TV-en på storskjermen, og integrere IKEA-enheter med Samsungs smarte hvitevarer som vaskemaskiner og luftrensere.

Samsungs visepresident for SmartThings, Jaeyeon Jung, kunngjorde den oppgraderte tilkoblingen og sa: «Ved å koble IKEA-enheter til SmartThings kan selv førstegangsbrukere av smarthjem nyte en kjent og enkel tilkoblingsopplevelse uten økonomiske byrder.» Han la også til at «SmartThings vil fortsette å utvide økosystemet sitt gjennom partnerskap, slik at flere forbrukere kan nyte en sømløs og praktisk smarthjemopplevelse innenfor SmartThings-økosystemet, uavhengig av merke eller kommunikasjonsprotokoll.»

IKEA avduket den smarte versjonen av sin smultringformede Varmblixt-lampe på CES 2026, men det er bare starten på deres neste satsing på smarte hjemmeenheter. (Image credit: IKEA)

IKEA har styrket sin satsing på å ekspandere ytterligere inn i smarthusmarkedet i år, og på CES i januar avduket de en rekke nye produkter, inkludert den smultringformede smartlampen Varmblixt (bildet over) som raskt gikk viralt.

På messen snakket vi med David Granath, IKEAs sortimentssjef for belysning og hjemmeelektronikk, som hintet om selskapets ekspansjon i smarthjem-markedet og lovet mange rimeligere og mer brukervennlige dingser, samt nye smarte funksjoner for eksisterende produkter.