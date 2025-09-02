Apple har nettopp erklært at tre MacBook-er nå er utdaterte – dette betyr det og derfor må du oppgradere mer enn noen gang.

Tre nye MacBook-er regnes nå som foreldede

11" MacBook Air (2015) og 13" og 15" MacBook Pro (2017)

Apple reparerer ikke foreldet teknologi, men de kan fortsatt bytte ut batteriet

Apple har nettopp erklært at tre av deres MacBook-modeller nå er foreldet – en betegnelse de gir teknologien sin en gang etter at den er syv år gammel (fra da teknologien først var tilgjengelig for kjøp, ikke når du spesifikt kjøpte den).

Disse nylig utpekte MacBook-ene er 2015-modellen 11" MacBook Air, samt 2017-modellene av MacBook Pro (13" og 15").

Dette er neppe en overraskelse, ettersom vi meldte for noen år siden at disse bærbare datamaskinene ble erklært «Vintage» av Apple – det første skrittet mot å bli foreldet.

Men denne kunngjøringen tjener som en påminnelse om at det er på tide å pensjonere den ti år gamle (eller nesten ti år gamle) maskinen og erstatte den med noe nytt. Hvis du leter etter tips om hva du skal kjøpe neste gang, kan du sjekke ut guidene våre til de beste MacBook-ene og Mac-ene eller de beste laptopene (hvis du ikke er så glad i Apple).

Som Apples eget nettsted forklarer, vil de ikke utføre service på maskinvaren til utdaterte enheter, og tjenesteleverandører vil heller ikke lenger kunne bestille deler til dem.

Dette betyr at når et utdatert Apple-produkt går i stykker, er det ødelagt for godt, med mindre du kan redde en del fra en annen maskin – eller er heldig nok til å finne et verksted med gamle deler.

For MacBook-modeller er det eneste unntaket at Apple noen ganger tilbyr et utvidet batteribasert reparasjonssystem i opptil 10 år (avhengig av tilgjengeligheten av deler). Så det er en sjanse for at du kanskje kan holde den gamle bærbare datamaskinen din i gang en liten stund til, men ikke regn med det, da du kan være uheldig hvis Apples batteriforsyning har gått tom.

Vi håper imidlertid at du kanskje har oppgradert teknologien din litt tidligere enn denne betegnelsen ble delt ut, ettersom ingen av disse MacBookene har støttet den nyeste macOS-utgivelsen på noen sykluser. Dette betyr at den aldrende laptopen din kan ha en høyere sikkerhetsrisiko.

Utover det går du også glipp av alt den nyeste generasjonen av macOS Tahoe 26 har å tilby – inkludert det nye, stilige «Liquid Glass»-utseendet.