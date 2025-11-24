En av de beste produsentene av billige Bluetooth-høyttalere har nettopp avduket en rival til JBL Go 4

Si hei til den nye TRIBIT PocketGo Bluetooth-høyttaleren

Den tilbyr en kompakt, rimelig, lett og vanntett formfaktor

Batteritiden er vurdert til 20 timer ved et volum på 50 %.

Hvis du er på utkikk etter en av de beste Bluetooth-høyttalerne på markedet, har du nå en ny modell å vurdere: TRIBIT PocketGo. Høyttaleren, som passer til en håndflate, er nå lansert – og vi håper å snart få se den hos norske forhandlere.

Med målene 108 mm x 81 mm x 42 mm og et robust, vanntett design, er høyttaleren dette minner oss mest om JBL Go 4 – helt ned til opphengsløyfen på hjørnet.

Til tross for den lille størrelsen lover TRIBIT stor lyd fra PocketGo: 45 mm-driveren og 7 W lydutgang er visstnok nok til å levere en «mektig lyd», med en maksimal tilkoblingsrekkevidde på 50 meter.

Den er designet for å kunne tas med overalt, med en vekt på 220 gram, IP68-beskyttelse mot vann og støv, og en fallsikker vurdering på 1,22 meter. Det er ikke en høyttaler du trenger å håndtere forsiktig.

Batteritid og flere funksjoner

Du kan koble to PocketGo-er sammen (Image credit: TRIBIT)

For en bærbar høyttaler som denne er batteritiden nøkkelen. TRIBIT hevder at PocketGo kan vare i opptil 20 timer hvis du spiller av lyd på 50 % volum. Den har et innebygd batteri på 2400 mAh, og en full lading tar omtrent tre timer via USB.

Andre funksjoner du trenger å vite om inkluderer den integrerte minnekortleseren for offline musikkavspilling, støtte for True Wireless Stereo (TWS) slik at du kan koble to av disse sammen for stereolyd, og stemmekontroll via en innebygd mikrofon.

Den støtter den nyeste Bluetooth 6.0-standarden for forbedret lydkvalitet og tilkoblingsstabilitet, og den flyter til og med hvis du legger den i bassenget – så den er perfekt for å spille litt musikk på en døsig feriedag.

Siden vi ikke har testet den selv, kan vi selvfølgelig ikke kommentere lydkvaliteten – men i hvert fall på papiret høres dette ut som verdt å se etter for din neste bærbare høyttaler. Prisen er spesielt tiltalende og underbyr mange av de direkte konkurrentene.