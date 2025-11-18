Samsung Galaxy Buds 4 Pro er nettopp lekket – og det ser ut til at store endringer er i vente

Galaxy Buds 4 Pro dukket nettopp opp i One UI 8.5

Det ser ut som om et flatere, mer kompakt design kommer

Nye egenskaper er også lekket, inkludert hodebevegelser

Det ser ut til at etterfølgerne til Samsung Galaxy Buds Pro 3 kommer til å dukke opp før heller enn senere, og nå har animasjoner skjult i One UI 8.5 avslørt designet og noen av nøkkelfunksjonene til Galaxy Buds 4 Pro.

Disse animasjonene ble oppdaget av teamet hos Android Authority, og de viser de trådløse øreproppene som har et mer raffinert og mer kurvet utseende sammenlignet med de nåværende versjonene. Det ser ut som om de innebygde LED-lysene også er droppet.

Stilkene skal visstnok flates ut, i stedet for å følge det trekantede utseendet til Galaxy Buds Pro 3, og generelt ser designet ut til å være litt mer kompakt og enkelt – selv om de fortsatt er veldig behagelige for øyet.

Vi får også se på et ladeetui, som nå visstnok vil åpnes helt, i stedet for å følge et AirPods-stildesign. Galaxy Buds 4 Pro vises lagt flatt i et ladeetui i en av animasjonene.

Bruk hodet

Samsung Galaxy Buds 4 Pro spotted in leaked One UI 8.5 build: Head Gesture - YouTube Watch On

Når det gjelder funksjoner, viser en av animasjonene oppdaget av Android Authority at Galaxy Buds 4 Pro vil støtte hodebevegelser – noe vi har sett på andre trådløse ørepropper, inkludert de beste Apple AirPods.

Det ser ut til at du vil kunne bruke hodebevegelser til å svare på eller avvise anrop, avvise alarmer, høre varsler og samhandle med en AI-assistent. Dette bør være nyttig når hendene dine er opptatt med noe annet.

Animasjonene viser også at det vil være forskjellige funksjoner tilgjengelige ved å trykke og klype på øreproppenes stilker. 360-graders opptak, adaptiv støykontroll og Finn telefonen din er også nevnt, som alle er tilgjengelige på den nåværende modellen.

Det er ikke klart om denne designen og disse funksjonene også vil bli tatt i bruk av standard Galaxy Buds 4, men det virker sannsynlig. Basert på denne og tidligere lekkasjer, burde øreproppene dukke opp sammen med Samsung Galaxy S26 tidlig neste år.