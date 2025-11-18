Samsung Galaxy Buds 4 Pro har dykt upp i läcka och stora förändringar verkar vara på väg

Galaxy Buds 4 Pro dök precis upp i One UI 8.5

En plattare och mer kompakt design ser ut att vara på väg

Nya funktioner har också läckt, inklusive huvudgester

Det ser ut som att efterföljarna till Samsung Galaxy Buds Pro 3 kommer tidigare än väntat, och nu har animationer gömda i One UI 8.5 avslöjat både design och funktioner för Galaxy Buds 4 Pro.

Animationerna upptäcktes av Android Authority, och de visar att de trådlösa öronsnäckorna får ett mer förfinat och rundat utseende jämfört med dagens modell. Det verkar även som att de inbyggda LED-lamporna försvinner.

Stammen ser ut att bli plattare i stället för den triangulära form som Buds Pro 3 hade, och överlag blir designen något mer kompakt och nedtonad – men fortfarande stilren.

Vi får också en första titt på laddningsetuiet, som enligt läckan kommer att öppnas helt, i stället för att följa AirPods-liknande design. I en av animationerna ligger Galaxy Buds 4 Pro platt i etuiet.

Använd huvudet

När det gäller funktioner visar en av animationerna att Galaxy Buds 4 Pro kommer att stödja huvudgester – något som redan finns i vissa andra premium-öronsnäckor, som Apples AirPods.

Du kommer alltså kunna svara eller avvisa samtal, stänga av alarm, höra aviseringar och interagera med en AI-assistent genom att luta eller vrida på huvudet. Perfekt när händerna är upptagna.

Animationerna visar även att det kommer att finnas flera funktioner som aktiveras genom att trycka eller nypa på stammen. Funktioner som 360-gradersinspelning, Adaptive Noise Control och “Hitta min telefon” nämns också, och finns redan i den nuvarande modellen.

Det är ännu oklart om samma design och funktioner kommer till vanliga Galaxy Buds 4, men det känns sannolikt. Baserat på den här läckan och tidigare uppgifter lär öronsnäckorna lanseras tillsammans med Samsung Galaxy S26 i början av nästa år.