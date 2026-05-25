Ankers nye fullspekkede ørepropper leveres i to varianter, begge med skjermer på etuiet – men ikke la deg distrahere av utsiden, for den store nyheten er under panseret

Anker lanserer Soundcore Liberty 5 Pro og Pro Max

Øreproppene er stort sett av samme modell, men noen funksjoner skiller dem fra hverandre – inkludert en større skjerm på Max-versjonen

Ny app og en spesialutviklet brikke for hodetelefonene ble også avduket.

Ankers lydmerke Soundcore har nå introdusert to nye par ørepropper, og de er også de første produktene som bruker selskapets nye lydbrikke «Thus». Den lille brikken skal visstnok gi bedre aktiv støyreduksjon, forbedret AI-prosessering direkte i enheten, mer presise stemmekommandoer og kanskje fremfor alt bedre energieffektivitet.

Anker viste også frem VibeOS, som til tross for navnet faktisk ikke er et operativsystem. I stedet handler det om selskapets nye og forbedrede app for å kontrollere lydprodukter.

Ifølge Anker vil VibeOS tilby en lang rekke funksjoner, og hvis selskapet klarer å levere på løftene sine, kan deres fremtidige lydprodukter bli virkelig funksjonsrike. Noen av de mest interessante nyhetene inkluderer en EQ-test for personlig lydtilpasning, gjenoppretting av lydkvalitet fra komprimerte lydkilder, søvnfunksjoner, transkribering av lyd og sanntidstilpasning av lyden avhengig av miljøet.

Det er imidlertid fortsatt uklart nøyaktig når VibeOS vil bli rullet ut, om eksisterende Soundcore-produkter vil bli støttet eller om det vil være eksklusivt for nye modeller. Men de nye øreproppene føles som ganske åpenbare kandidater.

Liberty-proppene

Den største nyheten fra Anker er Soundcore Liberty 5 Pro og Soundcore Liberty 5 Pro Max, som begge bruker den nye Thus-brikken. De følger opp fjorårets vanlige Liberty 5-modell, men når man ser nærmere på funksjonene, blir det tydelig hvorfor Anker ikke valgte å kalle dem Liberty 6.

Under en pressebriefing nylig gikk ikke Anker i detalj om lydspesifikasjonene til Liberty 5 Pro-serien, men de sies å i det minste matche eller overgå den originale modellens 9,2 mm dynamiske drivere.

I stedet var fokuset hovedsakelig på funksjonene. Hodetelefonene vil ha åtte mikrofoner for forbedret samtalekvalitet og støydemping, støtte for Dolby Atmos-lyd med hodesporing og en AI-basert stemmeopptaksfunksjon for notater og møter.

Det som virkelig skiller seg ut – og samtidig skiller modellene fra hverandre – er ladeetuiet. Begge modellene vil ha et berøringsskjermetui, der Pro-versjonen har et mindre berøringspanel mens Pro Max vil ha en betydelig større skjerm på forsiden.

Berøringsskjermen lar deg sjekke batterinivåer, endre støydempingmodi og aktivere diverse funksjoner. Det ser også ut til at brukeren kan kontrollere flere av de nye AI-funksjonene direkte fra etuiet, som å starte taleopptak før et møte.

Skjermene bidrar imidlertid også til en høyere pris. Liberty 5 Pro koster 2 190 kroner, mens Liberty 5 Pro Max koster 2 690 kroner.