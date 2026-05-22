Ankers nya fullmatade earbuds kommer i två varianter, båda med skärmar på fodralet – men låt dig inte distraheras av utsidan, för de stora nyheterna finns under huven
Spännande nyheter från Anker.
- Anker lanserar Soundcore Liberty 5 Pro och Pro Max
- Hörlurarna är i stort sett samma modell, men vissa funktioner skiljer dem åt – inklusive en större skärm på Max-versionen
- Ny app och ett specialutvecklat chipset för hörlurarna presenterades också
Ankers ljudmärke Soundcore har nu presenterat två nya par earbuds och de är dessutom de första produkterna som använder företagets nya ljudchip “Thus”. Det lilla chippet sägs ge bättre aktiv brusreducering, förbättrad AI-bearbetning direkt i enheten, mer precisa röstkommandon och kanske framför allt bättre energieffektivitet.
Anker visade också upp VibeOS, som trots namnet faktiskt inte är något operativsystem. Istället handlar det om företagets nya och förbättrade app för att styra ljudprodukter.
VibeOS ska enligt Anker erbjuda ett stort antal funktioner och om företaget lyckas leverera på löftena kan deras framtida ljudprodukter bli riktigt funktionsspäckade. Några av de mest intressanta nyheterna inkluderar ett EQ-test för personlig ljudanpassning, återställning av ljudkvalitet från komprimerade ljudkällor, sömnfunktioner, transkribering av ljud samt realtidsanpassning av ljudet beroende på omgivningen.
Det är däremot fortfarande oklart exakt när VibeOS kommer rullas ut, om befintliga Soundcore-produkter får stöd eller om det blir exklusivt för nya modeller. Men de nya earbuds-modellerna känns som ganska självklara kandidater.
Liberty-lurarna
De största nyheterna från Anker är Soundcore Liberty 5 Pro och Soundcore Liberty 5 Pro Max, som båda använder det nya Thus-chippet. De följer upp fjolårets vanliga Liberty 5-modell, men när man tittar närmare på funktionerna blir det tydligt varför Anker inte valt att kalla dem Liberty 6.
Under en pressbriefing gick Anker inte in särskilt mycket på ljudspecifikationerna för Liberty 5 Pro-serien, men de lär åtminstone matcha eller överträffa originalmodellens dynamiska element på 9,2 mm.
Istället låg fokus främst på funktionerna. Hörlurarna får bland annat åtta mikrofoner för förbättrad samtalskvalitet och brusreducering, stöd för Dolby Atmos-ljud med huvudspårning samt en AI-baserad röstinspelningsfunktion för anteckningar och möten.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Det som verkligen sticker ut – och samtidigt skiljer modellerna åt – är laddningsfodralen. Båda modellerna får fodral med pekskärm, där Pro-versionen har en mindre touchpanel medan Pro Max får en betydligt större skärm på framsidan.
Via pekskärmen går det att kontrollera batterinivåer, byta brusreduceringsläge och aktivera olika funktioner. Det verkar också som att användaren kan styra flera av de nya AI-funktionerna direkt från fodralet, exempelvis starta röstinspelning inför ett möte.
Skärmarna bidrar däremot också till ett högre pris. Liberty 5 Pro kostar 2 190 kronor medan Liberty 5 Pro Max ligger på 2 690 kronor.
Vi har redan fått in Liberty 5 Pro-serien för test och ska ta reda på om de faktiskt lever upp till prislappen, så håll utkik efter vårt fullständiga test framöver!
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Tom BedfordContributor