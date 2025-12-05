Adobe Firefly AI — en kreativ motor bygget for ekte arbeid

Adobe forhastet seg ikke med den generative AI-boomen. Mens andre selskaper lanserte modeller som kunne bøye fysikk eller hallusinere stilig tull, tok Firefly en roligere vei: å bygge verktøy kreatører kan stole på.

Nå endelig den tilnærmingen uttelling. Firefly føles mindre som en nyhet og mer som ryggraden i Adobes økosystem, og driver Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Express og Firefly-nettappen med konsistente, produksjonsklare resultater.

Hvis du har lurt på om Adobe Firefly AI er verdt å bruke i dag, får du her et grunnleggende blikk på hva den faktisk gjør bra …

👉 Les omtalen av Adobe Firefly AI