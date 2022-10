Google Drive vs Dropbox vs OneDrive: Welke is het beste?

Het beoordelen van de beste cloudopslag voor is al moeilijk genoeg wanneer je naar twee verschillende diensten kijkt, maar het evalueren van de sterke en zwakke punten van drie platformen maakt het nog ingewikkelder. Gezien het grote aantal cloudoplossingen dat tegenwoordig op de markt is, is het handig om de meest prominente diensten met elkaar te vergelijken. Dat is wat we hier hebben gedaan, met een winnaar in een driestrijd: Google Drive vs Dropbox vs OneDrive.

Gebruikers zullen ook rekening moeten houden met de bijbehorende integraties, en dat is waar Google Drive en Microsoft OneDrive aanzienlijke voordelen hebben. Dropbox is een oude rot in de wereld van cloudopslag. Geen enkel technisch platform heeft het zo lang volgehouden, en dat kan alleen als je gebruikers flinke voordelen kan bieden.

Google Drive vs Dropbox vs OneDrive: Functies

De aangeboden functies zijn enkele van de belangrijkste redenen om voor een bepaalde cloudopslag te kiezen. Met Google Drive heb je toegang tot versiebeheer van bestanden, geavanceerd zoeken, offline toegang en verschillende preview- en layoutopties, maar de nauwe integratie met andere Google-tools is het beste kenmerk. Via Docs, Spreadsheets en Slides is Google Drive een onderdeel van een pakket gericht op productiviteit.

Dropbox host alles in een aangewezen Dropbox-map, of je nu een Windows- of macOS-gebruiker bent. Met zijn eigen kloon van Google Docs, genaamd Paper, doet Dropbox zijn best om de strijd aan te gaan met de concurrentie, maar het feit dat je geen netwerkschijven of externe drives kunt opnemen, is teleurstellend. De mobiele versies van Dropbox bieden wel ondersteuning voor back-ups van foto's.

Microsoft OneDrive werkt op dezelfde manier als andere grote cloudplatforms, waarbij bestanden automatisch worden gesynchroniseerd zodra je hebt opgegeven van welke bestanden je een back-up wilt maken. Net als het cloudaanbod van andere grote diensten werkt OneDrive het beste als onderdeel van een breder digitaal ecosysteem, in dit geval Windows. Qua versiebeheer kan OneDrive eerdere versies van je bestanden terughalen, tot 30 dagen terug.



(Image credit: Shutterstock.com / rafapress)

Google Drive vs Dropbox vs OneDrive: Prestaties

Om erachter te komen welke van de drie opties voor cloudopslag de beste prestaties levert, hebben we hun upload- en downloadsnelheid met een testbestand van 1 GB vergeleken. Alle drie de oplossingen presteerden goed en er was weinig verschil.

De downloadsnelheid van OneDrive was een beetje aan de trage kant en het duurde ongeveer zeven minuten, maar de uploads waren sneller. Als snelheid essentieel is, was Dropbox de winnaar, met een indrukwekkende tijd van minder dan één minuut. Het is echter vermeldenswaardig dat alle drie de cloudopslagprogramma's op de achtergrond draaien, dus zelfs als je een groot bestand moet uploaden of downloaden, kan dit gebeuren zonder je productiviteit veel te hinderen.

De gemeten snelheden zijn bovendien slechts een indicatie en veel gebruikers zullen merken dat hun resultaten variëren met verschillende verbindingen. De belangrijkste conclusie is dan ook dat alle drie de cloudopslagoplossingen behoorlijke snelheden bieden, waarbij alleen de gebruikers die veel gebruik maken van uploaden/downloaden waarschijnlijk een verschil zullen merken.

(Image credit: Dropbox)

Google Drive vs Dropbox vs OneDrive: Ondersteuning

Helaas zijn storingen en problemen bij elke software een feit en cloudopslagdiensten vormt daarop geen uitzondering. Bij het vergelijken van de drie platforms bieden ze allemaal het basisniveau van ondersteuning dat je zou verwachten, maar er zijn enkele nuances. OneDrive, bijvoorbeeld, maakt het voor gebruikers niet gemakkelijk om toegang te krijgen tot e-mail en telefonische ondersteuningskanalen, zodat gebruikers wellicht met tegenzin OneDrive's hulpberichten moeten gebruiken om hun problemen op te lossen. Deze zijn er overigens genoeg.

Ook Dropbox heeft veel zelfhulpartikelen voor gebruikers die ondersteuning nodig hebben. En het maakt het vinden van real-time ondersteuning iets gemakkelijker. Er is ook een geautomatiseerde chatdienst genaamd 'dropbot'. Google Drive biedt alleen ondersteuning via e-mail, telefoon en live chat aan betalende klanten, maar dit is waarschijnlijk geen groot probleem, aangezien zakelijke gebruikers waarschijnlijk meer nodig hebben dan de 15 GB opslagruimte die het gratis abonnement biedt.

Google Drive vs Dropbox vs OneDrive: Prijs

Hoewel ze waarschijnlijk niet van veel belang zijn voor serieuze gebruikers, bieden Google Drive, Dropbox en OneDrive allemaal gratis abonnementen aan. Microsoft biedt 5GB ruimte, Google Drive een indrukwekkende 15GB en Dropbox een ondermaatse 2GB.



Voor betaalde abonnementen moeten bedrijven per gebruiker tussen de 4 en 9 euro per maand betalen voor OneDrive en tussen de 5 en 11 euro voor OneDrive en de Office 365 applicaties. Bij Dropbox ben je tussen de 12 en 18 euro per gebruiker kwijt per maand. Bij Google Drive ben je tussen de 4 en 16 euro kwijt per gebruiker per maand, met de opslagruimte die varieert tussen 30GB, 2TB of 5TB.

(Image credit: Shutterstock - monticello)

Google Drive vs Dropbox vs OneDrive: Oordeel

De keuze tussen Google Drive, Dropbox en Microsoft OneDrive hangt uiteindelijk af van je specifieke wensen. Dropbox wint misschien in termen van prestaties, maar het integreert niet zo netjes met andere tools en dat is juist waar Google Drive en OneDrive in uitblinken voor hun respectieve besturingssystemen.

Alles bij elkaar genomen moeten we waarschijnlijk Google Drive aanbevelen, vooral als je een grote Android- of Chromebook-gebruiker bent. Het wordt een beetje ingewikkelder als je een Windows-fan bent of als snelheid een prioriteit is, dus misschien zijn die gratis pakketten handig om de verschillende diensten eerst uit te proberen.

