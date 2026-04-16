Canva biedt ineens nog een premium tool voor creatief werk gratis aan

Dit hadden we niet verwacht, maar Canva was blijkbaar na Affinity nog niet klaar met het uitdelen van gratis creatieve software. Nu is er nog een programma aan de beurt, maar dit keer niet voor fotobewerking.

De beslissing van Canva om Affinity, de populaire software voor fotobewerking en grafisch design, gratis te maken voor iedereen (met alleen nog extra AI-tools achter een betaalmuur voor Canva-abonnees) was eigenlijk al opmerkelijk genoeg. Nu heeft het bedrijf dit echter dus gewoon nog een keer gedaan.

Dit keer gaat het om zijn software voor 'motion design', Cavalry, waar de abonnementen verdwijnen en alle gebruikers nu toegang krijgen tot alle features van de software.

Misschien heb je nog nooit van Cavalry gehoord, maar dit is dus software die gebruikt wordt voor 2D-animatie en vol zit met professionele tools die gebruikt kunnen worden voor allerlei doeleinden, van advertising tot game design.

Canva nam dit bedrijf overigens pas in februari 2026 over, dus de beslissing om de dienst gratis aan te bieden is hier nog iets sneller gemaakt. Affinity bleef na de overname door Canva eerst nog jaren doorgaan zoals vanouds, voordat de software dus ineens gratis werd aangeboden.

Cavalry had voorheen een gratis 'Starter'-versie en een 'Professional'-versie waar wel een abonnement aan vast zat, maar nu is de dienst gewoon volledig gratis.

Canva's 'CEO Pro Design' en Managing Director EMEA, Duncan Clark, zei het volgende over deze ontwikkeling: "Motion is niet meer gewoon handig om te hebben, het is een kernonderdeel van effectief design. We zijn verheugd om elke creatieveling toegang te bieden tot Cavalry's krachtige procedurele instrumenten, niet alleen diegenen met een hele studio achter zich.”

Dat was ook nog niet al het Canva-nieuws, want er zijn ook verbeteringen geïntroduceerd voor Affinity. De belangrijkste nieuwe feature voor de gratis software is een koppeling met Claude die nieuwe AI-tools en automatiseringen mogelijk maakt.

Clark belooft dat deze AI-gestuurde extra's "creatievelingen zullen bevrijden van ongelofelijk moeizaam werk, het soort [werk] dat voorheen een hele middag in beslag zou nemen, zodat ze meer tijd kunnen gebruiken voor het maken van de creatieve beslissingen die er echt toe doen."

Affinity ondersteunt nu Brand System en deze upgrade voor de workflow laat gebruikers designs creëren met de software en ze vervolgens direct versturen naar de Brand Kit in Canva. Ondersteuning voor de '.af'-bestanden van Affinity wordt ook uitgebreid in de vorm van Capture One- en DaVinci Resolve-integraties.

Deze aanpassingen laten duidelijk merken dat het bedrijf een enorm complete creatieve dienst wil aanbieden, naast wat het 'Canva AI 2.0' noemt.