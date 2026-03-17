Samsung werkt opnieuw aan 'True QNED': een opvolger voor OLED?

Samsung Display lijkt opnieuw te werken aan zijn versie van QNED-technologie en het is niet dezelfde soort technologie als LG's versie van QNED... alsof tv-technologie nog niet ingewikkeld genoeg was.

Samsung's versie van QNED staat voor 'Quantum-dot Nanorod Emitting Diode' en dit is net als OLED een technologie die zelfverlichtende pixels gebruikt. Dat betekent dus dat elke pixel individueel op kan lichten en dat er geen sprake is van achterverlichting die een heel blok aan pixels moet verlichten.

Waar het in principe op neerkomt, is dat dit de micro-LED-versie wordt van QD-OLED. Bij QD-OLED schijnen de OLED-pixels een blauw licht door een laag van quantum dots en die creëren dan de kleuren die moeten worden weergegeven. QD-OLED gebruikt echter organische LED's (OLED) en deze True QNED zal anorganische 'nanorod LED's' gebruiken. Die moeten goedkoper zijn om te produceren en hopelijk ook nog eens langer meegaan en efficiënter werken.

Er zou hierbij nog steeds sprake zijn van individuele verlichting voor elke pixel, zoals ook het geval is bij standaard micro-LED, maar er zouden niet drie subpixels (rood, groen en blauw) nodig zijn om kleuren te creëren. In plaats daarvan is er gewoon blauw licht dat door quantum dots wordt omgezet en dat zou het grootste probleem van micro-LED (deels) kunnen oplossen: de enorm hoge kosten. Dit lijkt dus niet op LG's QNED-technologie, want dat is in principe gewoon LG's versie van QLED.

Samsung heeft eerder al aangegeven dat QNED moet zorgen voor een betere helderheid, responstijden en contrast dan de meeste andere geavanceerde displaytechnologieën. FlatpanelsHD liet echter weten dat Samsung de ontwikkeling in 2022 gepauzeerd heeft om zich meer te focussen op QD-OLED en micro-LED, waar het bedrijf op dat moment meer succes mee had.

Volgens verslagen vanuit de Zuid-Koreaanse pers is Samsung eind 2025 weer opnieuw begonnen aan het ontwikkelen van zijn versie van QNED, nadat er een doorbraak plaatsvond op het gebied nanorods.

Waarom deze terugkeer naar QNED?

In gesprek met ETNews liet een insider weten: "Het team dat voorheen werkte aan QNED is weer bij elkaar gekomen. Intern wordt er herkend dat er op nanorod LED-technologie moet worden ingezet als strategie voor de lange termijn, en dat zorgde voor de herstart van QNED[-ontwikkeling]."

Dit betekent dat Samsung Display (minimaal) drie verschillende tv-technologieën actief aan het ontwikkelen is: QD-OLED (voor de huidige flagships), EL-QD (oftewel: nano-LED, ELQD, QD-LED, EL-QLED en AMQLED) en nu dus ook weer QNED.

Er wordt door verschillende partijen ook nog gewerkt aan "gewone" micro-LED-technologie. Die technologie is al een aantal jaar in tv's te vinden, maar deze modellen zijn nog enorm duur. Daarnaast wordt mini-LED ook nog steeds verbeterd, zijn er nu tv's met RGB-achterverlichting en is ook IJP-OLED onderweg. Dit is dus een erg interessante tijd voor tv-technologie.