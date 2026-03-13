TCL mag tv's niet langer "QLED" noemen

TCL mag bepaalde tv's niet langer verkopen in Duitsland. Een rechtbank in München heeft besloten dat TCL de Duitse wetgeving inzake oneerlijke concurrentie heeft overtreden door tv's te omschrijven als QLED TV's, terwijl ze "niet de kleurweergave leveren die van QLED TV's verwacht wordt", zo meldt de Korea Times.

De uitspraak betekent dat TCL bepaalde QLED TV's niet langer in Duitsland mag verkopen. De zaak werd aangespannen door Samsung, dat beweerde dat TCL misleidende reclame maakte. Meer rechtszaken over hetzelfde onderwerp volgen in andere landen. Die hebben allemaal dezelfde aantijging: wat TCL een QLED TV noemt, komt niet overeen met de verwachtingen van QLED en zou daarom misleidend zijn.

Te weinig "quantum dots"

De rechtbank oordeelde dat de tv's met "quantum dots" (de Q in QLED staat voor quantum dot) niet de juiste kenmerken hadden van deze technologie en consumenten misleidden. Dit is niet de eerste keer dat beweerd wordt dat de quantum dots van TCL niet aan de verwachtingen voldoen. Eind 2024 publiceerde de Zuid-Koreaanse nieuwswebsite ET News details van tests waarbij de chemicaliën die nodig zijn voor de productie van quantum dots niet werden aangetroffen in de QLED TV's van TCL.

De tests werden in opdracht van het Hansol Chemical uit Seoul uitgevoerd door SGS uit Genève en Intertek uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens ET News werd "geen indium (In) of cadmium (Cd) aangetroffen in drie TCL tv-modellen met quantum dots. Indium en cadmium zijn essentiële materialen die niet weggelaten kunnen worden voor de implementatie van QD-technologie... als geen van beide aanwezig is, kan niet gezegd worden dat QD-technologie is toegepast." De testresultaten kan je trouwens hier bekijken.

TCL betwistte de bevindingen: "Het QD-gehalte kan variëren afhankelijk van de leverancier, maar het bevat zeker cadmium," reageerde het bedrijf. TCL publiceerde ook eigen tests, waaronder een test van SGS, hetzelfde bedrijf dat tests uitvoerde voor Hansol.

De resultaten spraken de tests van Hansol Chemical tegen, maar die tests gebruikten een andere methodologie: waar de tests van TCL zich richtten op de quantum-dot-films van TCL, werden de tests in opdracht van Hansol uitgevoerd op complete TCL-tv's.

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat TCL ermee weg zou komen om televisies met quantum dots te verkopen die geen quantum dots bevatten. De prestaties van TCL's QLED-schermen in onze reviews waren daarnaast consistent met de opgegeven specificaties en kleurweergave. Er waren enkele afwijkingen ten opzichte van de claims van TCL, maar deze vielen binnen de standaardafwijkingen en waren niet groot genoeg om de claims misleidend te noemen.

Hansol Chemical heeft een klacht ingediend tegen TCL bij de Amerikaanse Federal Trade Commission wegens valse reclame en TCL zit ook met gelijkaardige rechtszaken in verschillende Amerikaanse staten. TCL is daarnaast niet de enige: Hisense is ook het doelwit van dergelijke rechtszaken (in de VS).

De beschuldigingen en tegenbeschuldigingen wijzen op een probleem met televisietechnologie: zonder onafhankelijke certificering moeten we de beweringen van fabrikanten gewoon aannemen. In Duitsland heeft de rechter in ieder geval geoordeeld dat TCL beloftes maakte, maar die niet kon vervullen.

Hoewel een onafhankelijke certificering kan helpen, is de situatie momenteel erg verwarrend: het Duitse TÜV Rheinland heeft zowel Samsung als TCL officieel gecertificeerd voor QD-tv's, maar voor verschillende aspecten: Samsung is gecertificeerd als "Real Quantum Dot Display", terwijl TCL de certificering "Realistic Visual Experience" heeft.