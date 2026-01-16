NanoLED televisies kunnen eerder komen dan gedacht en OLED uitdagen in 2029

Dit jaar komen er helderdere QD-OLED's op de markt van bedrijven zoals Samsung, dat ook investeert in NanoLED-tv-technologie.

Technologische voorspellingen kun je het beste altijd met een flinke korrel zout nemen. Maar als ze over tv-technologie gaan en afkomstig zijn van het bedrijf dat quantum dots heeft uitgevonden, dan luisteren we toch net wat aandachtiger. Nanosys schetst namelijk een aantal ontwikkelingen die de komende jaren naar televisies komen, en sommige daarvan klinken behoorlijk veelbelovend.

In gesprek met Insight Media legt het bedrijf uit dat de eerste grote stap al dit jaar zichtbaar wordt, in de vorm van helderdere QD-OLED-tv’s. Dat is onder meer te danken aan een nieuwe versie van de zogeheten Quantum Dot Color Converters, waarmee panelen meer lichtopbrengst leveren. Mogelijk hebben we die technologie al gezien in de Samsung S95H, die tijdens CES werd getoond en volgens Samsung zo’n 35 procent helderder is dan de Samsung S95F die hij vervangt.

En dat is waarschijnlijk nog maar het begin. Jeff Yurek van Nanosys geeft aan dat het bedrijf tegen 2030 wil toewerken naar echt ‘high flux’-schermen. Daarbij kijkt Nanosys niet alleen naar QD-OLED, maar ook naar microLED voor toepassingen zoals augmented reality, waarvoor extreem hoge helderheden nodig zijn van honderden duizenden tot zelfs miljoenen nits.

Dat gaat dus minder over televisies en meer over headsets die zó fel zijn dat ze het gevoel van direct zonlicht kunnen nabootsen, voor wie dat aantrekkelijk vindt.

Tot slot hint Nanosys op een technologie die al langer in de wachtkamer staat en mogelijk OLED kan voorbijstreven aan de top van de tv-markt. Het gaat om QD-EL, ook wel bekend als NanoLED.

QD-EL NanoLED-tv's komen tegen het einde van het decennium op de markt

We hebben eerder al geschreven over QD-EL, ook bekend als QD-LED, EL-QD, EL-QLED en NanoLED. Vorig jaar investeerde Samsung flink in deze technologie met als doel om die “binnen een paar jaar” te commercialiseren. Volgens Jeff Yurek van Nanosys is 2029 een realistisch moment waarop we de eerste QD-EL-producten op de markt kunnen verwachten.

De EL in QD-EL staat voor electroluminescent. Net als OLED is het een zelf-emitterende technologie, wat betekent dat elke pixel zijn eigen licht produceert. Daardoor is er geen achtergrondverlichting nodig, zoals bij de huidige QLED-tv’s. Dat maakt de technologie potentieel zeer helder én energiezuinig.

Zoals we vorig jaar al meldden, waren de QD-EL-prototypes die op beurzen werden getoond relatief klein, met een formaat van minder dan 20 inch. Daarnaast wijzen rapporten erop dat er nog uitdagingen zijn op het gebied van stabiliteit en energie-efficiëntie.

QD-EL is overigens niet de enige technologie die de positie van OLED bij de beste tv’s kan bedreigen. Tijdens CES 2026 hoorden we van een ingewijde dat inkjet-geprinte OLED binnen twee tot drie jaar toegepast zou kunnen worden in panelen op tv-formaat, mede dankzij recente doorbraken bij TCL.

Ook kreeg onze collega Matt Bolton tijdens CES te horen van Sonny Ming, General Manager Product Marketing and Scenario Product Operation bij Hisense, dat microLED-tv’s mogelijk binnen vijf tot acht jaar beschikbaar komen in gangbare formaten en tegen realistischer prijzen.