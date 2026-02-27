Onderzoek toont aan dat deze tv's niet snel goedkoper zullen worden

We zijn behoorlijk enthousiast over het potentieel van micro-led-tv’s, de premium tv-technologie die momenteel wordt getoond door bedrijven zoals Hisense met zijn spectaculaire 163 inch micro led en het opvallende idee van Samsung voor een micro led tv waarbij zelfs de rand een scherm is.

We zijn echter altijd een stuk minder enthousiast geweest over de prijs van de modellen die daadwerkelijk zijn uitgebracht, aangezien die steevast richting of zelfs voorbij de zes cijfers gaan. Dat is in de loop der tijd nauwelijks veranderd. Een nieuwe analyse van de huidige productiekosten van deze tv’s doet ons dan ook fronsen en maakt duidelijk dat we voorlopig weinig prijsdaling hoeven te verwachten, omdat het moeilijkste en duurste onderdeel juist het deel is dat uniek is voor micro led.

Het nieuwe rapport is afkomstig van het gerenommeerde onderzoeksbureau UBI Research en draagt de titel “101 inch Micro-LED TV Set BOM Analysis Report… Signaling a Game Changer for the Consumer Electronics Market”.

BOM staat voor Bill of Materials, oftewel de materiaallijst, en uit het rapport blijkt dat er weinig ‘micro’ is aan de BOM van een micro led tv.

Volgens UBI bedraagt de BOM voor een 101 inch micro led tv ongeveer 52.000 dollar, wat neerkomt op zo’n 44.000 euro. Dat zijn enkel de productiekosten. Daar komen nog allerlei andere kosten bij, plus de winstmarge van de fabrikant. In het beste geval vertegenwoordigt de BOM ongeveer de helft van de uiteindelijke verkoopprijs van een tv, al kan dat percentage ook lager liggen.



Daarom komen we voor een micro-led-tv van 100 inch uit op ongeveer 92.000 euro. Ter vergelijking: de TCL QM9K mini-LED van 98 inch komt neer op ongeveer 5.500 euro, de 97 inch LG G5 OLED tv op circa 23.000 euro en de 116 inch Hisense 116UX RGB TV op ongeveer 27.600 euro.

Samsung is een van de belangrijkste spelers op het vlak van micro-led-tv’s en pakte tijdens CES 2026 uit met dit opvallende concept, waarbij het scherm als het ware doorloopt in de rand van het toestel. (Image credit: Future)

Waarom is micro-led zo duur?

De analyse splitst de materiaallijst op in 46 verschillende onderdelen en berekent dat bij een 101-inch tv de paneelmaterialen, inclusief de micro-led-pixels, goed zijn voor 86,2 procent van de totale materialen.

Omgerekend in euro's kosten de backplane 13.500 euro en de pixellaag 24.500 euro. Het moederbord komt uit op 3.548 euro, de driving circuit module op 990 euro, de achterplaat op 1.123 euro, de frontplane op 425 euro en het frame op 7,50 euro.

Een van de redenen waarom de belangrijkste paneelcomponenten zo duur zijn, heeft te maken met productie-efficiëntie en schaal. Gevestigde technologieën zoals OLED en mini-LED worden in grote aantallen geproduceerd en het productieproces is in de loop der jaren veel efficiënter geworden, met minder verspilling. OLED heeft hier overigens nog altijd meer moeite mee dan mini-LED.

Volgens Dr. Joohan Kim, senior analist bij UBI Research, is het verbeteren van de procesopbrengst en het verlagen van de kosten via verticale integratie essentieel om micro-led-tv’s mainstream te maken in het premiumsegment voor grote schermformaten.

Tegelijkertijd heeft TechRadar vernomen dat micro-led met een vergelijkbaar probleem kampt als OLED jarenlang had: de materialen zijn bijzonder moeilijk te produceren en de kostenreducties en productieverbeteringen blijven beperkt. De veranderingen waar Dr. Kim op doelt, lijken dus nog niet meteen binnen handbereik.

Wanneer die doorbraak er uiteindelijk wel komt, ziet de toekomst van de technologie er bijzonder rooskleurig uit. Zoals UBI uitlegt, maakt de zelf-emitterende structuur van micro-led het mogelijk om vrijwel onbeperkt op te schalen tot ver voorbij 100 inch, met perfecte zwartwaarden als resultaat.

Micro-led is vooral interessant voor zeer grote schermen, omdat de technologie zich goed leent voor modulaire ontwerpen. Meerdere kleinere panelen kunnen aan elkaar worden gekoppeld om één groot geheel te vormen.

Die modulariteit is waarschijnlijk ook de sleutel tot lagere productiekosten op termijn, aangezien het veel eenvoudiger is om kleinere modulaire panelen te produceren dan één enkel enorm paneel.

Fabrikanten van tv’s geven nog steeds aan dat het ongeveer vijf jaar zal duren voordat micro led echt mainstream wordt. Toch heerst er binnen het team de nodige scepsis over de vraag of de kosten snel genoeg kunnen dalen. Wie minder grootse ambities en een beperkter budget heeft, doet er voorlopig wellicht beter aan te kiezen voor de technologieën die vandaag de dag in de beste tv’s te vinden zijn.