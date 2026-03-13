Het geluid van je LG-tv wordt binnenkort beter

LG voegt ondersteuning voor het Eclipsa Audio-formaat toe aan zijn tv's voor 2026, evenals aan bepaalde tv's uit 2025. Dit is een alternatief voor Dolby Atmos, dat ruimtelijke audio via streaming levert en ontwikkeld is door Samsung en Google. Volgens FlatpanelsHD zullen alle LG-tv's van 2026 Eclipsa Audio ondersteunen en krijgen de volgende modellen uit 2025 ook ondersteuning: LG G5, LG C5, LG CS5 en LG QNED9M.

FlatpanelsHD meldt dat het formaat wordt ondersteund voor weergave via de ingebouwde luidsprekers van de tv's of kan worden doorgegeven aan compatibele soundbars. Eclipsa Audio wordt uitgebracht door de Alliance for Open Media, net als HDR10+, en er zijn geen licentiekosten of royalty's aan verbonden, waardoor bedrijven kunnen kiezen om het te ondersteunen puur op basis van de vraag of ze de ontwikkeling de moeite waard vinden. Dit alles geldt ook voor HDR10+, maar LG heeft het nooit nodig gevonden dit te ondersteunen.

We hebben in het verleden uitgebreid met Samsung gesproken over de ontwikkeling van Eclipsa Audio, de doelstellingen en de overtuiging dat Dolby Atmos niet de enige toekomst voor 3D-geluid kon zijn. Samsung gaf aan dat het niet de bedoeling was om uit te breiden naar gebieden waar Dolby Atmos nog niet wijdverspreid wordt gebruikt of waar het onbetaalbaar is.

Samsung wil vooral dat Eclipsa Audio gebruikt wordt door kleinere creators, die volgens Devantier deze content anders niet kunnen maken, omdat Atmos-content produceren erg duur is. Het idee om ruimtelijk geluid aan te bieden aan kleine spelers lijkt ook het doel van Google te zijn, aangezien het de technologie al in YouTube heeft geïntegreerd.

Er zijn ambities om Eclipsa Audio te gebruiken voor films en tv-series als een volwaardige concurrent van Atmos voor grootschalige producties. Samsung zei het volgende: "We werken samen met Netflix en Amazon aan het formaat." Er zijn echter nog geen tastbare resultaten van die samenwerking.

Een verrassende ontwikkeling

Sommige tv-merken, zoals TCL en Philips, ondersteunen graag een groot aantal formaten. LG is daar een stuk voorzichtiger mee. Het bedrijf heeft in het verleden wel eens DTS-audioformaten ondersteund, maar momenteel is die ondersteuning weg bij de nieuwste tv's.

LG vertelde onlangs tijdens een evenement ook dat er nog steeds geen directe plannen zijn om Dolby Vision 2 te ondersteunen. Het was zelfs niet duidelijk of de tv's van dit jaar geüpdatet kunnen worden met Dolby Vision 2-ondersteuning. Deze beslissing is gebaseerd op het gebrek aan Dolby Vision 2-content op dit moment. ​​LG zei dat het ondersteuning zou overwegen wanneer er content beschikbaar is.

Nu moeten we er wel bij vermelden dat zowel DTS als Dolby Vision 2 kosten met zich meebrengen. HDR10+ vereist echter geen extra kosten, maar LG is er altijd fel tegen geweest en heeft zich in plaats daarvan gericht op Dolby Vision HDR. In het verleden was het antwoord van LG meestal vergelijkbaar met het antwoord bij Dolby Vision 2: dat er niet genoeg content was om de toevoeging te rechtvaardigen.

Recentelijk is HDR10+ toegevoegd aan meer streamingdiensten. Toch zegt LG dat ze er nog steeds het nut niet van inzien en beweerde het bedrijf dat vrijwel alles wat beschikbaar is in HDR10+ ook beschikbaar is in Dolby Vision. Ze zeiden ook dat ze geloven dat hun eigen tonemapping superieur is aan HDR10+, waardoor die ondersteuning nooit nodig zal zijn.

Dus waarom is Eclipsa anders? We vermoeden dat het met YouTube te maken heeft. YouTube ondersteunt Dolby Atmos niet en zal dat wellicht nooit doen. YouTube is bovendien populairder op tv's dan bijvoorbeeld Netflix en Disney+. Tv's zijn zelfs het populairste scherm geworden om YouTube te bekijken.

Als mensen content op YouTube met Eclipsa Audio verwachten en waarderen, wil LG niet achterblijven als platform waar je niet het beste geluid krijgt van de populairste streaming-app. Daarnaast ondersteunt Samsung Eclipsa Audio al en de ondersteuning binnen Google TV wil zeggen dat Sony, TCL, Hisense en Philips het ook kunnen ondersteunen.

LG kon het zich veroorloven HDR10+ te negeren, omdat Dolby Vision, zoals het bedrijf terecht aangaf, lange tijd de enige optie was. Eclipsa Audio zal daarentegen een grotere impact hebben, dus het is logisch dat LG hier wel aan boord klimt.