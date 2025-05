Sony Xperia 1 VII officieel: slimme camera-AI, krachtige specs en opvallend scherm

Prijs en beschikbaarheid De Sony Xperia 1 VII is verkrijgbaar vanaf begin juni voor maar 1499 euro.

Sony heeft zijn nieuwe vlaggenschip-smartphone voorgesteld: de Xperia 1 VII. Net als eerdere modellen haalt deze Xperia z’n inspiratie uit andere bekende Sony-productlijnen, zoals de Alpha-camera’s, BRAVIA-tv’s en Walkman-audioapparatuur. Het resultaat is een smartphone die vooral mikt op creatievelingen, met slimme AI-functies voor camera en geluid én een stevig prijskaartje.

Professionele fotografie

(Image credit: Sony)

De Xperia 1 VII is vooral bedoeld voor wie foto’s en video’s maakt met zijn smartphone, en dat zie je meteen aan de camera-opstelling. Achteraan zitten drie lenzen: een 16 mm ultragroothoeklens met een nieuwe 48 MP 1/1,56-inch sensor, een 24-48 mm groothoeklens met Sony’s Exmor T for mobile-sensor, en een 85-170 mm telelens met echte optische zoom. Vooral die laatste is opvallend, want veel smartphones doen het tegenwoordig met digitale crop. De sensor van de ultragroothoek is bovendien zo’n 2,1 keer groter dan bij het vorige model, wat vooral bij nachtfotografie een merkbaar verschil maakt.

Nieuw zijn ook twee AI-functies die je helpen betere video’s te maken, zelfs zonder dat je continu naar het scherm kijkt. Met AI Camera Work blijft je onderwerp in beeld en wordt het automatisch gecentreerd, ook als jij beweegt of het onderwerp zelf rondloopt. De functie maakt gebruik van slimme stabilisatie en houdingsdetectie om het beeld vloeiend te houden, net alsof je een gimbal gebruikt. In combinatie met de lichtgevoelige Exmor T-sensor levert dat bijzonder heldere en scherpe beelden op, zelfs bij weinig licht.

Daarnaast is er Auto Framing, waarmee je twee video’s tegelijk kunt maken: één breedshot van de hele scène, en één bijgesneden beeld waarin je onderwerp automatisch wordt gevolgd. Sony gebruikt hiervoor AI om bewegingen te herkennen en het kader bij te stellen, zodat je als contentmaker minder hoeft na te denken over compositie. De camera’s kunnen ook close-ups maken van slechts 5 cm afstand, wat handig is voor macrofoto’s. Voeg daar een breed dynamisch bereik, weinig ruis en minimale vervorming aan toe, en het plaatje is compleet: dit is een van de meest veelzijdige camerasystemen in een smartphone tot nu toe.

Geluidskwaliteit en display

(Image credit: Sony)

De Xperia 1 VII heeft niet alleen een indrukwekkende camera, maar pakt ook uit met andere hardware. Zo is er opnieuw veel aandacht voor geluidskwaliteit: de smartphone is afgestemd met technologie uit Sony’s draadloze audiolijn én Walkman-verleden. Zowel bedraad als draadloos luisteren klinkt volgens Sony beter dan ooit, mede dankzij de AI-opschaling via DSEE Ultimate.

Het 6,5-inch OLED-scherm gebruikt slimme aanpassingen om in fel zonlicht beter leesbaar te blijven. Een extra lichtsensor aan de achterkant en de zogeheten ‘Sunlight Vision’ helpen daarbij. Binnenin zit Qualcomm’s nieuwste Snapdragon 8 Elite, met snellere AI-prestaties en lager energieverbruik. Sony zegt dat de batterij zo’n twee dagen meegaat, afhankelijk van je gebruik.

De Xperia 1 VII ondersteunt vier Android OS-upgrades en krijgt zes jaar beveiligingsupdates.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Sony)

De Xperia 1 VII ligt vanaf 13 mei in de (online) winkels. Je kunt kiezen uit drie kleuren: Slate Black, Moss Green en Orchid Purple. De adviesprijs: 1.499 euro. Bestel je het toestel via de Sony Store, dan krijg je er tijdelijk de WH-1000XM5 noise-cancelling koptelefoon gratis bij, plus 50% korting op een speciaal hoesje met ingebouwd statief.