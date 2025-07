Samsung Galaxy S25 FE-leak hint naar grote display-upgrade voor de middenklasser

Tot nu toe hebben we eigenlijk nog niet zoveel gehoord over een opvolger voor de Samsung Galaxy S24 FE die gelanceerd werd in september 2024. Een nieuwe leak suggereert echter dat de aankomende Galaxy S25 FE een redelijk flinke upgrade kan krijgen.

Volgens ZDNet in Zuid-Korea (via GSMArena) krijgt de Galaxy S25 FE namelijk een geüpgraded, flexibel OLED-scherm dat een aantal verbeteringen moet introduceren ten opzichte van het onbuigzame OLED-paneel dat gebruikt wordt op de Galaxy S24 FE.

Dat het scherm "flexibel" is, betekent overigens niet meteen dat het gebogen kan worden. Het gaat er hier waarschijnlijk voornamelijk om dat deze technologie dunnere schermen en kleinere schermranden mogelijk maakt. Hierdoor zou de Samsung Galaxy S25 FE misschien een wat meer premium look en feel kunnen hebben dan zijn voorganger.

Naar verwachting zal deze technologie ook wel iets meer kosten, zoals je waarschijnlijk ook al wel zag aankomen. Die extra kosten worden misschien ook doorberekend aan de consument. De Samsung Galaxy S24 FE had bij zijn lancering een startprijs van 749 euro, maar daalde wel al snel in prijs. Hopelijk valt een mogelijke prijsstijging dus wel mee, anders belandt hij toch echt meer in flagship-territorium.

Camera's en processors

Als je nog niet echt bekend bent met Samsungs FE-modellen (FE staat voor 'Fan Edition'), vraag je je misschien af hoe dit model zal verschillen van de bestaande Galaxy S25-modellen. Over het algemeen zijn FE-modellen meestal ietwat aangepaste versies van de flagship-toestellen van Samsung. Er wordt hier en daar wat ingeleverd op de specs, materialen en features om een redelijk vergelijkbare ervaring aan te bieden voor een lagere prijs. Dat is naar verwachting dus ook weer het geval bij de Galaxy S25 FE.

Een paar maanden geleden verscheen er een leak over de camera's van deze telefoon en het lijkt erop dat alleen de selfiecamera wordt aangepast (van 10MP naar 12MP). Achterop kunnen we waarschijnlijk dus nog steeds dezelfde camera's verwachten: een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide en een 8MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Als dat klopt, is het wel een beetje teleurstellend dat de kwaliteit van foto's en video's misschien vrijwel onveranderd zal blijven. Laten we in ieder geval maar hopen dat de Galaxy S25 FE een betere processor krijgt, zodat hij iets sneller is dan zijn voorganger.

Voordat de Galaxy S25 FE wordt gelanceerd, war waarschijnlijk ergens in september zal gebeuren, hebben we eerst nog een ander Samsung Galaxy Unpacked-evenement om naar uit te kijken. Dit evenement vindt morgen (op 9 juli) plaats. We verwachten hier de lanceringen van de Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7, de Galaxy Watch 8 en meer apparaten.