Oeps! Een Samsung-medewerker lijkt de Galaxy Z Fold 8 te hebben gelekt

De zogenaamde Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide waar we al zoveel over gehoord hebben, en die mogelijk gelanceerd wordt als simpelweg de Samsung Galaxy Z Fold 8, is op dit moment dus al niet echt een groot geheim meer, maar nu is er voor het eerst ook een beeld gedeeld van de telefoon in het wild.

Een foto gedeeld op het DCInside-forum (via @UniverseIce) toont wat lijkt op deze telefoon die in een restaurant wordt gebruikt door iemand die naar verwachting een Samsung-medewerker is.

De telefoon zit wel "verstopt" in een speciale case die leaks moet tegenwerken door de details zoveel mogelijk te verbergen, maar het is duidelijk te zien dat hij een breder scherm heeft dan de gemiddelde telefoon. Ook is het duidelijk te zien dat er twee camera's achterop zitten.

A Korean netizen recently spotted a Samsung employee dining at a restaurant while using what appears to be the upcoming Samsung Galaxy Z Fold8 Wide（It has now been renamed the Galaxy Z Fold8.）The device was covered by Samsung's internal anti-leak protective case, a special… pic.twitter.com/jdF9Tt3lcHMay 31, 2026

De nieuwe vormfactor

Hoe verhoudt dit nieuwe model zich nou precies tot de opvolger van de Samsung Galaxy Z Fold 7 (die waarschijnlijk de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zal heten)? Nou, @UniverseIce heeft alvast wat vergelijkingsfoto's gedeeld, die je hieronder kan terugvinden.

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ziet er weer dun en langwerpig uit (vergeleken met een normale smartphone) en heeft drie camera's achterop. De Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide) is korter en breder en er lijken hier dus maar twee camera's achterop te zitten.

De nieuwe vormfactor zou (in de opengevouwen staat) vooral interessant moeten zijn voor het bekijken van widescreen-content zoals films en series. Wanneer hij dichtgevouwen is, heeft de Wide-variant wel een vrij opmerkelijke vorm voor zijn coverscherm.

This is your first time seeing the difference between the Galaxy Z Fold8 Ultra narrow-screen version and the Z Fold8 wide-screen version up close.One is tall and slim, the other short and stout. Which one do you choose? ​​​（dummy） pic.twitter.com/fVoc9fSMLlMay 31, 2026

We zijn dus erg benieuwd om te zien of deze nieuwe vormfactor een succes wordt. Aangezien het langwerpigere model dat we al langer kennen het nieuwe Ultra-model wordt, wordt dit bredere model hopelijk iets goedkoper. Verder is dit model waarschijnlijk ook meer bedoeld als een directe concurrent voor Apple's eerste foldable. Die krijgt naar verluidt ook een vergelijkbare, brede vormfactor.

We hoeven waarschijnlijk niet heel lang meer te wachten op de Samsung Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Fold 8 Ultra. De lancering van beide modellen, plus de Samsung Galaxy Z Flip 8, wordt ergens in juli verwacht.