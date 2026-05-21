"Voor als de Galaxy S26 Ultra te groot is": Samsung lanceert volgend jaar mogelijk een kleiner Galaxy S27 Pro-model

Samsung zou volgend jaar de Galaxy S-serie weer eens kunnen uitbreiden naar vier modellen in plaats van drie (het FE-model niet meegerekend). Het is niet de Edge die een terugkeer lijkt te maken, maar een nieuw 'Pro'-model dat mogelijk aan de line-up wordt toegevoegd.

Deze informatie komt vanuit een verslag van ETNews (via 9to5Google). Dit is niet de eerste keer dat we geruchten horen over een Galaxy Pro-model (er gingen vorig jaar ook al geruchten over een Galaxy S26 Pro rond), maar er zijn nu ook wat nieuwe details gedeeld. Ten eerste heeft ETNews het over een schermformaat van maar 6,47-inch. Hiermee zou het nieuwe toestel maar iets groter zijn dan de Samsung Galaxy S26 met zijn 6,3-inch scherm en flink kleiner dan de Samsung Galaxy S26 Ultra en Plus.

Het andere detail dat gedeeld is, is dat de nieuwe telefoon schijnbaar naast de Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus en Galaxy S27 Ultra gelanceerd wordt en niet de plaats van een van die modellen inneemt binnen de line-up.

Klein, maar krachtig

Wat zal de Galaxy S27 Pro uiteindelijk dan onderscheiden van de standaard Galaxy S27? Nou, zoals de naam suggereert, zal hij naar verwachting betere specs hebben. Het zou kunnen dat dit model dus eerder vergelijkbaar is met het Ultra-model, maar dan zonder S Pen-ondersteuning en dus met een kleiner scherm.

Dit kan dus een interessant compact alternatief worden voor mensen die toch nog de beste specs en features van Samsung willen. Het valt nog te bezien hoe succesvol zo'n model zal zijn, maar het is op zich natuurlijk niet zo vreemd dat Samsung met een directere concurrent voor de iPhone 17 Pro komt.

De eerste reacties op dit nieuws zijn grotendeels positief. Op Reddit zien we reacties zoals "dit wordt geweldig", "dat is zo goed dat ik die volgende keer koop" en "zo enthousiast over deze mogelijkheid". Misschien is dit dus toch een slimme keuze van Samsung.

Voor nu is de Galaxy S27 Pro natuurlijk nog alleen maar een gerucht, maar als hij daadwerkelijk bestaat, zal hij waarschijnlijk ergens aan het begin van 2027 lanceren. Het zou in ieder geval logisch zijn als hij gewoon naast de rest van de Samsung Galaxy S27-serie verschijnt.