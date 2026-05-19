Ook deze Samsung-smartphones ontvangen nu een grote update

De uitrol van Samsungs One UI 8.5 gaat als een speer. Eerst waren de Samsung Galaxy S25-serie en enkele andere modellen aan de beurt op 6 mei en nu zijn er nog vier telefoons die de update ontvangen.

Zoals SamMobile in een reeks artikelen heeft opgemerkt, gaat het om de Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Flip 5, Samsung Galaxy A56 en Samsung Galaxy A36. Dit zijn meteen ook de eerste twee telefoons in de goedkopere A-serie met de update.

In eerste instantie is de One UI 8.5-update alleen beschikbaar in Zuid-Korea, maar Samsung is gewoonlijk vrij snel met de wereldwijde uitrol. Het duurt dus niet lang meer voor jouw toestel de update heeft. Je ontvangt waarschijnlijk een melding wanneer de update beschikbaar is, maar je kunt ook handmatig controleren via Instellingen > Software-update > Downloaden en installeren.

AirDrop en meer

One UI 8.5 bevat allerlei nieuwe functies en verbeteringen, hoewel ze niet allemaal op elke telefoon werken. De belangrijkste nieuwigheid is de ondersteuning voor AirDrop, maar er zijn ook andere verbeteringen aan Quick Share en Photo Assist. Andere nieuwe onderdelen in One UI 8.5 zijn een nieuwe energiebesparende modus, verbeteringen aan de beveiliging en aanpassingen aan de Weer-app.