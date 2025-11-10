Laatste lek rond de Samsung Galaxy S26 suggereert een dunner design en verbeterde draadloze oplaadfunctie

Er is een nieuw lek opgedoken over de Samsung Galaxy S26, en het lijkt erop dat het standaardmodel van de vlaggenschipserie van 2026 slanker wordt dan zijn voorganger én ook een upgrade voor draadloos opladen krijgt.

Het lek komt van de doorgaans betrouwbare @UniverseIce, en toont een schematische weergave van de Galaxy S26. De telefoon zal naar verwachting de Samsung Galaxy S25 opvolgen, waarschijnlijk in de eerste maanden van volgend jaar.

Volgens deze informatie zou de Galaxy S26 6,9 mm dik zijn. Dat is dunner dan de 7,2 mm van de Samsung Galaxy S25, al zijn de andere afmetingen van het aankomende toestel nog niet bekend.

Samsung maakt zijn telefoons de laatste tijd steeds dunner. Eerder dit jaar zagen we bijvoorbeeld de introductie van de Samsung Galaxy S25 Edge, die slechts 5,8 mm dik is (al is dat nog steeds iets dikker dan de 5,6 mm van de iPhone Air).

Draadloos opladen

6.9mm Galaxy S26 pic.twitter.com/JHJIYplt2KNovember 8, 2025

Het opvallendste detail op deze render is de aanwezigheid van Qi2, wat erop wijst dat Samsung’s volgende smartphones volledige Qi2-draadloze oplading zullen ondersteunen vergelijkbaar met de Google Pixel 10-toestellen (waar die functie Pixelsnap wordt genoemd).

Eerdere Samsung-telefoons waren wel Qi2-ready, maar daarvoor had je nog een hoesje nodig om de volledige Qi2-ervaring te krijgen, specifiek bij draadloze opladers die magnetisch aan de achterkant van je toestel vastklikken, vergelijkbaar met de MagSafe-technologie van de beste iPhones.

We zien op de render ook drie camera’s aan de achterkant van de Galaxy S26, al is het nog onduidelijk welke specificaties deze sensoren zullen hebben. Er zou een verticale pilvormige cameramodule worden gebruikt, vergelijkbaar met die van de Samsung Galaxy Z Fold 7.

Hoewel de Galaxy S25-serie in januari 2025 werd aangekondigd, wijzen alle signalen erop dat de volgende generatie pas in februari of maart verschijnt. Volgens een rapport uit Zuid-Korea zou het lanceringsevenement plaatsvinden op woensdag 25 februari.