"Dit kan voor brandgevaar zorgen": Samsung-gebruiker toont hoe zaklamp door plastic zak brandt

TikTok-gebruikers hebben ontdekt dat de flits van Samsung Galaxy-smartphones krachtig genoeg is om door plastic heen te branden. Een video van @neev.akavak laat zien hoe de flits van een Samsung Galaxy S25 FE wordt gebruikt om een ​​gat in een zwarte plastic zak te branden. Aangezien de meeste Samsung-telefoons dezelfde fysieke flits hebben, is dit een algemeen "probleem".

In de opmerkingen meldt een gebruikers dat die hun Samsung soms per ongeluk met een brandende zaklamp in hun broekzak stopt en dat het dan voelt alsof er een gat wordt gebrand.

De verklaring is natuurlijk duidelijk: Samsung-telefoons hebben krachtige ledlampjes in de flits en licht transporteert energie die warmte produceert.. Als je de flits van een telefoon tegen een dun synthetisch materiaal drukt, kan de warmte mogelijk een brandplek achterlaten.

Samsung erkent dit risico zelf en waarschuwt gebruikers wanneer ze de helderheid verhogen. Er staat namelijk letterlijk dat het cameralicht brandwonden kan veroorzaken bij langdurig contact met de huid. Samsung raadt daarom ook aan om de flits niet voor lange tijd te laten branden.

Het is dus duidelijk dat Samsung verwacht dat gebruikers deze waarschuwing ter harte nemen en voorzichtig zijn. Toch zegt Lee Elliott, Chief Product Officer bij de website Compare and Recycle het volgende over de flits: "Hoewel apparaten een waarschuwing geven wanneer de zaklamp op de hoogste stand staat, weten we allemaal hoe gemakkelijk het is om te vergeten dingen op onze apparaten uit te zetten – of ze per ongeluk aan te zetten.

Omdat veel alledaagse voorwerpen synthetische materialen bevatten, vooral rugzakken en kleding, kan een langdurige brandende zaklamp snel schade veroorzaken. "Als je de zaklamp langere tijd aan laat staan, kan dit brandgevaar opleveren. Het is dus goed om te controleren of je flits niet per ongeluk aan staat, de lichtbron niet langdurig af te dekken en de helderheid van de zaklamp handmatig te verlagen tot onder het waarschuwingsniveau wanneer je hem gebruikt."

Samsung is overigens niet de enige met een hete flits. Vorige maand klaagden verschillende gebruikers van de Google Pixel 10-serie dat de zaklampen van hun telefoons na langdurig gebruik waren doorgebrand of gesmolten. Dat is nog zorgwekkender dan een gat in je broekzak.

Niet elke smartphone heeft hier last van. In een YouTube-video werden de zaklampen van de iPhone 17 Pro Max en Galaxy S25 Ultra vergeleken en hier werd duidelijk dat de iPhone een minder felle zaklamp heeft.

Galaxy S25 Ultra Flash MELTS Plastic?!🔥 #GalaxyS25Ultra #CameraTest #Samsung #Tech - YouTube Watch On

Kortom, als je een Samsung-telefoon hebt, let dan goed op bij het gebruik van de zaklamp. Controleer altijd goed of de flits is uitgeschakeld wanneer je je telefoon in je broekzak of op een (brandbaar) oppervlak laat liggen.