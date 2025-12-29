De Samsung Galaxy Z TriFold houdt het niet vol tijdens een extreme duurzaamheidstest

De recent gelanceerde (in sommige regio's) Samsung Galaxy Z TriFold is inmiddels blootgesteld aan de extreme duurzaamheidstesten van de YouTuber JerryRigEverything en het komt misschien niet echt als een verrassing, maar de nieuwe foldable heeft deze tests uiteindelijk niet overleefd.

Je kan de volledige video natuurlijk op YouTube bekijken (via SamMobile), maar waar het op neerkomt, is dat de Galaxy Z TriFold niet goed om wist te gaan met een serie van pogingen om hem de verkeerde kant op te buigen en te bekrassen. Er was aan het einde van de video helaas niet veel meer over van het toestel.

Het is wel belangrijk om te vermelden dat we ten eerste natuurlijk al wisten dat dit niet de meest stevige smartphone zou zijn en ten tweede dat de tests van JerryRigEverything wel erg extreem zijn. De schade die hij heeft aangericht zal je dan ook niet snel zelf aanrichten bij normaal gebruik. Deze 'teardown-video's' zijn bedoeld om smartphones echt tot het uiterste te drijven.

De video geldt tegelijkertijd dus echter wel als een goede reminder dat je erg voorzichtig moet zijn met deze telefoon als je van plan bent om hem te kopen (wat hier momenteel sowieso alleen kan als je hem importeert). De telefoon wordt wel met een case geleverd, maar dat helpt natuurlijk ook maar een klein beetje. De Galaxy Z TriFold is nu al beschikbaar in Zuid-Korea en krijgt naar verwachting een (iets) bredere release in 2026.

Vouw hem niet verkeerd dicht!

Samsung TriFold Durability Test: We found the limit. - YouTube Watch On

Het eerste interessante detail dat naar voren kwam tijdens de teardown is dat de Galaxy Z TriFold je waarschuwt als je probeert om het toestel vanaf de verkeerde kant dicht te vouwen, oftewel als je eerst de zijde met de camera's achterop naar binnen probeert te vouwen. Dat laat een grote opening open als de andere zijde niet eerst is dichtgevouwen.

Het was ook verrassend om te zien hoe snel stof in de vouwmechanismes van de telefoon wist te komen. Nou gooide de YouTuber wel extreem veel zand en kleine steentjes op het scherm, maar het duurde ook niet lang voordat de scharnieren begonnen te kraken. De telefoon heeft ook maar een IP48-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

Uiteindelijk blijkt dit de eerste Samsung-telefoon te zijn die JerryRigEverything heeft getest die de buigtest niet overleefd heeft. Het scherm brak wanneer het de verkeerde kant op werd gebogen en vervolgens ging de telefoon ook uit. Dit is niet heel verrassend, aangezien één van de drie panelen bijvoorbeeld maar 4,2 mm dik is.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Nog wat meer buigen en schrapen onthulde vervolgens de interne onderdelen van de telefoon, waaronder drie losse batterijen. Ook al zijn de tests vrij extreem, is het het nog steeds waard om de video te bekijken als je overweegt om dit toestel te kopen. Als we hem in de Benelux uiteindelijk überhaupt kunnen kopen, zal het namelijk ook ongetwijfeld een peperdure smartphone zijn.