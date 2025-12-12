De Galaxy Z TriFold werkt handig samen met pc's en we hopen dat de iPhone Fold hier wat van leert

De Samsung Galaxy Z TriFold werd aan het begin van december eindelijk echt officieel onthuld, maar we leren nog steeds langzaamaan nieuwe dingen over Samsungs nieuwe foldable. Zo hebben we nu weer gehoord dat de telefoon ondersteuning zal hebben voor Samsungs Tweede Scherm-feature. Die feature zorgt ervoor dat je het scherm van de Galaxy Z TriFold als een extra monitor voor je pc kan gebruiken.

Dit nieuws komt vanuit Android Authority en het klinkt als een erg handige manier om wat extra nut te halen uit het grote 10-inch vouwbare scherm. Apple biedt een vergelijkbare feature op zijn iPads en het instapmodel dat in 2025 gelanceerd werd, heeft ook maar een net iets groter 11-inch display.

We zijn de Tweede Scherm-feature al eerder tegengekomen op de Android-tablets van Samsung en ook hier zorgde de feature ervoor dat je Windows-ervaring kon uitbreiden naar het scherm van je tablet en deze dus in principe gewoon als een externe monitor kon gebruiken. Er zijn ook verschillende configuratieopties beschikbaar.

Wat extra fijn is overigens, is dat dit allemaal draadloos werkt via de Miracast-standaard. Je hebt geen enkele kabel nodig (behalve als je tablet bijna leeg is). Volgens Android Authority kan je de Tweede Scherm-feature op de Galaxy Z TriFold terugvinden door in de instellingen van One UI naar Verbonden apparaten te gaan.

Andersom werkt het ook

Samsungs tablets ondersteunen deze feature dus al. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Dit voegt dus nog wat extra functionaliteit toe aan de Samsung Galaxy Z TriFold. Het is daarnaast al de eerste smartphone van Samsung die een DeX-modus voor op het apparaat zelf biedt. Dat betekent dat je geen extern scherm hoeft aan te sluiten op de telefoon om van een desktop-achtige interface te genieten.

Je kan ook gebruikmaken van een feature genaamd 'Extended Mode' op de Galaxy Z TriFold om juist de interface van je telefoon op een externe monitor weer te geven. Dit is dus in principe het tegenovergestelde van Tweede Scherm. Het mag dus duidelijk zijn dat er genoeg features aanwezig zijn voor productiviteit.

De Apple-engineers die momenteel werken aan de vouwbare iPhone kunnen maar beter even opletten. We zien namelijk graag een vergelijkbare feature voor de vouwbare iPhone en Macs. Het is altijd fijn als je meer nut uit je apparaten kan halen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Galaxy Z TriFold wordt vandaag in Zuid-Korea gelanceerd en zal in het eerste kwartaal van 2026 in nog wat meer regio's verschijnen, waaronder in de VS. We hebben nog geen bevestiging gekregen over of het toestel ook in de Benelux zal uitkomen.